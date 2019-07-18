‘Zekası ve oyun bilgisi süper’
ASLAN’IN yeni ön liberosu Seri için Barcelona’nın efsane isimlerinden Xavi’nin övgü dolu açıklamalar yaptığı ortaya çıktı.
- Star Spor
Fildişi Sahilli oyuncu Nice forması giyerken, Barcelona’ya transferi gündeme geldiğinde Xavi’nin Seri’yi izleyip hakkında açıklamalar yaptığı ve “Onu izledim. Kısa ve uzun pasları, taktiksel zekası, oyun organizasyonu üst seviyedeydi. Barcelona DNA’sı için gerekli olan tüm özelliklere sahip” demişti. Ancak, 27 yaşındaki oyuncunun Barcelona’ya transferi gerçekleşmezken, Fulham’ın yolunu tutmuştu. Seri de kendi oyun stilini “Bu oyunda risk almak zorundasınız. Takımınızı tehlikeye sokmadan rakiplerinizi şaşırtacak riskler almalısınız. Her zaman basit oynanmaz. Bazen cesur olmak gerek” ifadesini kullandı. Bu arada Seri’nin ‘chilblains’ adlı bir cilt hastalığı bulunduğu ve soğuk havalarda bu hastalık nedeniyle performansında düşüşler olduğu, oyununun olumsuz etkilendiği de ileri sürüldü.
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