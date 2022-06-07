Zeki Çelik İtalyan deviyle anlaştı! İşte alacağı ücret

Zeki Çelik, 4 yıldır formasını giydiği Fransa'nın Lille takımıyla yollarını ayırmak üzere... İtalyan devi Roma, milli sağ beki transfer etmek için Lille yönetimiyle pazarlıklarını sürdürüyor.

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ROMA ZEKİ ÇELİK İLE ANLAŞTI

2018 yılında İstanbulspor'dan Lille'e sürpriz bir şekilde transfer olarak dikkatleri üzerine çeken Zeki Çelik, Fransız kulübünde istikrarlı bir performans sergiledi ve Roma'nın radarına girdi.

ZEKİ ÇELİK'E YILLIK 2 MİLYON AVRO

İtalyan spor gazetecisi Gianluca Di Marzio'nun verdiği bilgiye göre; Roma, 25 yaşındaki sağ bek ile yıllık 2 milyon avroluk maaş için anlaşmaya vardı. Bonservis bedeli konusunda ise kulüplerin pazarlığı devam ediyor.

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BONSERVİSİ 7-8 MİLYON AVROYA ALINABİLİR

Lille, 1 yıl daha sözleşmesi bulunan Zeki Çelik'i vermek için 9 milyon avro talep ederken, Roma ise şu ana kadar 6 milyon avronun üstüne çıkabilmiş değil. Di Marzio'ya göre; İtalyan temsilcisinin sportif direktörü Tiago Pinto, Türk futbolcunun transferini 7 ila 8 milyon avro arasında bir bonservis bedeliyle bitirmeyi hedefliyor.

Star Gazetesi