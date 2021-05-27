Zeki Çelik transferi EURO 2020'den sonraya bıraktı

DHA 27 Mayıs 2021 Perşembe 13:38 - Güncelleme: 27 Mayıs 2021 Perşembe 13:38

Türkiye A Milli Futbol Takımı'nın sağ beki Mehmet Zeki Çelik, "İlk maçımız İtalya ile. Zor bir maç. En iyi şekilde o maça hazırlanıp kazanmak için oynayacağız" dedi.

Fransa'da Ligue 1'de şampiyonluk kupası kazanan Zeki Çelik, A Milli Takım'ın, UEFA EURO 2020 öncesinde gerçekleştirdiği Antalya kampında basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Milli takım kampına şampiyonluk kutlamalarından dolayı 2 gün gecikmeli katıldıklarını anlatan Zeki Çelik, Avrupa Şampiyonası öncesi milli takımla güzel bir hazırlık dönemi olduğunu dile getirdi. Önemli maçlar oynayacaklarını vurgulayan Çelik, "En iyi şekilde hazırlanacağız. İlk maçımız İtalya ile. Zor bir maç. En iyi şekilde o maça hazırlanıp kazanmak için oynayacağız" dedi.

Teknik direktör Şenol Güneş ile takımdaki milli ruhun arttığına dikkati çeken Zeki Çelik, "Şenol hoca geldikten sonra birçok kez toplantı yaptı. Milli formayla bizden neler beklendiğini anlattı. Bu duyguyu bize aşıladı. Destek oldu. Bu yönden takım arkadaşlarım da olumlu sinyal aldı ve başarı gelmeye başladı. Geleceğim hakkında hiçbir plan yapmadım. Milli takıma ve Avrupa şampiyonasına odaklanmak istiyorum sonrasına bakacağız" diye konuştu.

Fransa'da yaşadıkları şampiyonluk kutlamalarını anlatan Zeki Çelik, "Fransız taraftarlar bile Türk bayrağı açtı. Şampiyonluk sevincinde binlerce Türk bayrağı vardı. Ülkemizi böyle temsil ettiysek ne mutlu bize. Fransa'da yaşayan Türk taraftarlar da destek oldu. Ülkemizi böyle güzel temsil etmek onurlu ve gururlu bir şey" dedi.

İstanbulspor'dan Fransa takımı Lille transfer olma sürecini anlatan Zeki Çelik, İstanbulspor'da oynarken de her zaman büyük hedefleri olduğunu dile getirdi. Kendi gelişimi açısından Avrupa'ya gitmeyi doğru bulduğuna değinen Zeki Çelik, hedefi doğrultusunda takımıyla başarı yakalamanın çok keyifli olduğunu söyledi.

Lig devam ederken Burak Yılmaz ile sohbetinde şampiyon olacaklarına inancını dile getirdiğini ifade eden Zeki Çelik, "Fransa'da 3 senedir oynuyorum. İlk sene ikinci sırada sonra dördüncü sırada bitirdik. Ben de bütün rakip takımları bildiğim için böyle bir şey söyledim. Takımımız çok kaliteliydi. Böyle hissettim ve 'şampiyon oluruz' dedim" diye konuştu.

Futbolseverlere ve A milli takım maçlarını televizyondan izleyeceklere seslenen Zeki Çelik, "Onları en iyi şekilde temsil etmek istiyoruz. Desteklerini esirgemesinler, gideceğimiz yerlere onları bekliyoruz" sözleriyle konuşmasını tamamladı.