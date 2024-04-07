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Spor

Zeki Murat Göle: Hedefimizde kupayı almak var

Fenerbahçe Antrenörü Zeki Murat Göle, Galatasaray ile karşılaşacakları Süper Kupa maçı öncesinde görüşlerini aktardı.

7 Nisan 2024 Pazar 20:54 - Güncelleme:
Zeki Murat Göle: Hedefimizde kupayı almak var
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Fenerbahçe Antrenörü Zeki Murat Göle, Süper Kupa'da Galatasaray maçı öncesi açıklamalarda bulundu.

Zeki Murat Göle, "Ülkemizin en büyük spor kulübü olarak Avrupa'da ilerliyoruz. Bütün kupalarımız Avrupa'da olsun, mayısa kadar ilerleyelim isteriz çünkü buna ihtiyacımız var. Biz de çeyrek finaldeyiz ve hedefimizde kupayı almak var.' dedi.

Sözlerine devam eden Göle, 'Avrupa maçımız öncesi yüksek şiddette bir maç oynamaya zorunlu tutulduk. A takımımızı biraz dinlendirip, genç takımımızla sahada olacağız. İnandığımız değerlerden vazgeçmeyeceğiz. Tüm Türk paydaşlar olarak aynı görüşte olmayı dilerdik ama bunun mümkün olmadığını görüyoruz." ifadelerini kullandı.

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