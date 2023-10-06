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Spor

Zeki'nin asistleri Roma'ya galibiyeti getirdi!

UEFA Avrupa Ligi G Grubu ikinci maçında Roma, sahasında Servette'yi konuk etti. İtalyan ekibi, rakibini 4-0 mağlup etti.

6 Ekim 2023 Cuma 00:22 - Güncelleme:
Zeki'nin asistleri Roma'ya galibiyeti getirdi!
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Roma Olimpiyat Stadı'nda oynanan karşılaşmayı ev sahibi ekip 4-0 kazanarak ikide iki yaptı.

Maçın 21. dakikasında Zeki Çelik'in asistinde Lukaku topu ağlara gönderirken ilk yarı da 1-0 tamamlandı.

İkinci yarıda da Roma maçın tek hakimi olurken 46'da Belotti farkı ikiye çıkardı. 52'de bir kez daha Zeki Çelik'in asistinde Pellegrini'nin golü gelirken 59'da Belotti ikinci golünü kaydederek maçın skorunu 4-0 olarak belirledi.

Bu sonucun ardından Roma 6 puana yükselirken Servette ise henüz puanla tanışamadı.

  • Roma maçı
  • Zekinin asistleri
  • Servette yenildi

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