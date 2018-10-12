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Zeljko Obradovic: Takımın performansından çok memnunum

THY Euroleague'in ilk haftasında sahasında Herbalife Gran Canaria'yı 97-72 yenen Fenerbahçe'nin başantrenörü Zeljko Obradovic, ilk çeyrekten son çeyreğe kadar maçın kontrollerinde geçtiğini söyledi.

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Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamada bulunan Obradovic, Herbalife Gran Canaria'nın THY Euroleague'de olmayı hak ettiğini belirterek, şu ifadeleri kullandı:

"Her zaman aynı şekilde oynayan bir takım. Hücumda ve savunmada aynı ritimde oynuyorlar. Fazla üç sayılık atış kullandılar ve hücum ribauntlarını toplamaya çalıştılar. Bu üç sayılık atışların girmemesi iyi oldu. İlk çeyrekten son çeyreğe kadar maç kontrolümüzde geçti. Sezon içinde Herbalife Gran Canaria'nın çok iyi bir takım olacağını göreceksiniz. Takımın performansından da çok memnunum. Oyuncularımı güzel bir maç için tebrik ediyorum."

Ali Muhammed'in ABD'den döndüğü için yorgun olduğunu ve bu yüzden süre almadığını aktaran Sırp başantrenör, "Normal sezonda 60 maçımız var. Play-off'la birlikte 80 karşılaşma oynayacağız. Çok zorlu bir program içinde herkesin performansına ihtiyacımız var. 12 oyuncum var hepsi çok önemli. Genel olarak herkesin zamana ihtiyacı var." diye konuştu.

MALDONADO: "FİZİKSEL OLARAK İYİ OYNADIK"

Herbalife Gran Canaria Başantrenörü Salva Maldonado ise Fenerbahçe'nin son çeyrekte çok iyi oynadığını dile getirdi.

Fenerbahçe'yi tebrik eden Maldonado, "Fiziksel olarak iyi oynadık. İlk çeyrekte çok fazla hücum ribaundu verdik ve dış atışlardan yararlanamadık. Son çeyrekte Fenerbahçe çok iyi oynadı. THY Euroleague'de ilk maçımızı oynadık. Tecrübeli bir ekip değiliz ama motivasyon ve isteğimiz var. Diğer maçlarda daha iyi oynayacağız." değerlendirmesinde bulundu.

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