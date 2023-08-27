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Spor

Zengibar Karakucak Güreşleri'nin başpehlivanı Rıza Yıldırım

Malatya'nın Darende ilçesinde bu yıl 70'incisi düzenlenen Zengibar Karakucak Güreşleri'nde başpehlivanlığı Rıza Yıldırım kazandı.

27 Ağustos 2023 Pazar 22:08 - Güncelleme:
Zengibar Karakucak Güreşleri'nin başpehlivanı Rıza Yıldırım
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Darende Güreş Sahası'nda 250 sporcunun katılımıyla düzenlenen organizasyonda, başpehlivanlık için Rıza Yıldırım ile Rıza Kaya finalde karşılaştı. Çekişmeli geçen müsabakada rakibinin sırtını yere getiren Yıldırım, başpehlivanlığı elde etti.

Darende Belediye Başkanı İsa Özkan, yaptığı konuşmada, bölgenin en önemli güreş organizasyonu ev sahipliği yaptıkları için mutlu olduklarını belirterek, "Darende çok sayıda baş pehlivanda yetiştirmiştir. Atalarımızın bize emanet ettiği bu güzel geleneği devam için elimizden geleni yapıyoruz." dedi.

Başpehlivan Rıza Yıldırım da Darende'nin karakucak güreşlerinde önemli bir merkez olduğunu belirterek, "Allah geçen yıl olduğu gibi bu yılda başpehlivanlık nasip etti. Ali Rıza abime de ayrıca şükranlarımı sunuyorum.Çok mutluyum emeği geçenlere teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Ali Rıza Kaya da Darende'de düzenlenen karakucak güreşlerinin Kırkpınar olduğunu belirterek, "Birinci olmak istiyordum daha öncede burada şampiyonluğum var. Avrupa şampiyonu Rıza kardeşimle güzel bir final yaptık. Ben tecrübemle Rıza'yı yenerim diye düşünüyordum ama bugün gençlik kazandı diyebilirim." ifadelerin kullandı.

Organizasyonun güreş ağalığına ise iş insanı Mustafa Çokyaşar'a seçildi.

Konuşmaların ardından dereceye giren güreşçilere çeşitli hediye ve ödüller takdim edildi.

  • Zengibar Karakucak Güreşleri
  • Rıza Yıldırım
  • Darende

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