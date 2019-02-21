Zenit Fenerbahçe maçı canlı anlatım izleme yolları – Zenit FB Canlı yayın

Zenit Fenerbahçe canlı yayın için nefesler tutuldu. UEFA Avrupa Ligi maçı Zenit Fenerbahçe canlı izleme yolları futbol severler tarafından araştırılıyor. UEFA Avrupa Ligi son 32 turu rövanş maçında temsilcimiz Fenerbahçe zorlu Rusya deplasmanında tur atlamak için sahaya çıkıyor. İlk maçta rakibini 1-0 mağlup eden sarı lacivertli ekip, deplasmana avantajlı gidiyor. Saat 20:55’te başlayacak maçı İngiliz hakem Michael Oliver yönetecek.

ZENİT’TE SON DURUM

Teknik direktörlüğünü Sergei Semak’ın yaptığı Zenit St.Petersburg, Rusya liginin ilk yarısını en yakın rakibine 1 puan farkla lider kapatmıştı. Kış mevsimi dolayısıyla Rusya ligine 3 ay ara verilmesinden dolayı, Zenit son resmi maçını Fenerbahçe ile oynamıştı. Ligde evinde oynadığı 8 maçta 6 galibiyet elde eden Rusya’nın köklü kulübü, UEFA Avrupa Ligi’nde de elemeler dahil evinde oynadığı 5 maçı kazanmıştı. Zenit bu maçlarda; Dinamo Minsk, Molde, Copenhagen, Bordeaux ve Slavia Prag gibi güçlü takımları mağlup etmişti.

FENERBAHÇE’DE SON DURUM

Ligde istediği sonuçları elde edemeyen Fenerbahçe’de ise gözler UEFA Avrupa Ligi’nde başarıya çevrildi. Kadıköy’de oynanan ilk maçı Slimani’nin attığı tek golle kazanan Fenerbahçe, soğuk Rusya deplasmanında tur atlayarak taraftarının yüzünü güldürme amacında. Fenerbahçe ligde oynadığı son maçta Konyaspor ile sahasında 1-1 berabere kalmıştı.

FENERBAHÇE NASIL TUR ATLAR?

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi son 32 turu rövanş maçında Zenit’e konuk oluyor.

Ülker Stadyumu'ndaki ilk karşılaşmayı 1-0 kazanan temsilcimiz, Rusya’da her türlü galibiyet ve beraberlikte turu geçen taraf olacak.

Sarı-lacivertliler, deplasmanda gol bulması halinde tek farklı yenilgilerde de adını bir üst tura yazdıracak.

90 dakika Zenit'in 1-0 üstünlüğüyle sona ererse karşılaşma uzatmalara gidecek.

MAÇ ÖNÜ İSTATİSTİKLERİ

Zenit, UEFA Avrupa Ligi'nde oynadığı 27 iç saha maçının sadece birini kaybetti (23G 3B 1M).

Türk takımları Avrupa kupalarında Rus takımları ile deplasmanda oynadığı son 11 maçta galibiyet alamadı (4B 7M); en son Galatasaray, Lokomotiv Moskova'yı yenmişti (Eylül 2002'de 0-2).

Fenerbahçe, Avrupa kupalarında (ön elemeler dahil) oynadığı son beş deplasman maçında galibiyet alamadı (1B 4M); en son Aralık 1996-Kasım 2004 arasında daha uzun bir kazanamama serisi yaşamıştı (14 maç).

Bu sezon UEFA Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe'den (26) daha fazla sayıda farklı oyuncu kullanan iki takım var; Arsenal (30) ve Celtic (27).

UEFA Kupası ve Avrupa Ligi eleme turlarında ilk maçı iç sahada 1-0 kazanan takımların %57,8'i tur atlamayı başardı (230/398).

Harun Tekin, Süper Lig ve UEFA Avrupa Ligi'nde karşılaştığı son 19 penaltının 10'unu kurtardı (%53).

Zenit'in UEFA Avrupa Ligi'nde attığı son üç golde Daler Kuzyaev'in doğrudan katkısı bulunuyor (bir gol ve iki asist).

Islam Slimani'nin UEFA Avrupa Ligi'nde kaleyi bulan son üç şutu gol oldu (toplam altı); bu sezon bu turnuvadaki ilk üç isabetli şutunda gol atamamıştı.

AVRUPA’DA 230. RANDEVU

Fenerbahçe, uluslararası alanda 230. müsabakasına çıkacak.

Avrupa kupalarında 44. sezonunu geçiren sarı-lacivertliler, daha önce oynadığı 229 karşılaşmada 84 galibiyet, 48 beraberlik alırken, 97 maçta da sahadan yenilgiyle ayrıldı. Bu maçlarda rakip filelere 283 gol gönderen Fenerbahçe, kalesinde ise 335 gol gördü.

Fenerbahçe, "Kupa 2" olarak adlandırılan UEFA Kupası ve UEFA Avrupa Ligi'nde daha önce 115 maça çıktı. Bu kulvarda daha önce oynadığı karşılaşmalarda sarı-lacivertliler, 49 galibiyet, 27 beraberlik ve 39 yenilgi yaşadı. Fenerbahçe, söz konusu 115 maçta rakip fileleri 153 kez havalandırırken kalesindeki 147 gole engel olamadı.