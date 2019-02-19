Zenit-Fenerbahçe maçının hakemi belli oldu
UEFA Avrupa Ligi son 32 turu rövanşında oynanacak Zenit-Fenerbahçe maçını İngiliz hakem Michael Oliver yönetecek.
UEFA Avrupa Ligi son 32 turu rövanşında 21 Şubat Perşembe günü Rusya'da oynanacak Zenit-Fenerbahçe maçının hakemi belli oldu. Temsilcimiz Fenerbahçe'nin bu zorlu karşılaşmasını İngiltere Futbol Federasyonu'ndan Michael Oliver yönetecek.
Şükrü Saraçoğlu Stadı'nda oynanan ilk mücadeleyi Fenerbahçe, Slimani'nin tek golüyle 1-0 kazanmıştı.
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