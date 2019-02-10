Zenit'i imha planı

Avrupa Ligi son 32 turu ilk maçında yarın akşam Zenit’i ağırlayacak olan Fenerbahçe’de ilk 11 büyük oranda şekillendi. Ülker Stadı’nda avantajlı bir skor elde etmeyi planlayan Teknik Direktör Ersun Yanal, Avrupa listesinde olmayan Mehmet Ekici, Roberto Soldado ve Serdar Aziz’den yararlanamayacak.

KALE KAPTAN VOLKAN’IN

Sarı-Lacivertliler’in hocası, 3 futbolcunun yokluğunda kalede Volkan Demirel’e, sağ bekte Isla, sol bekte H.Ali, stoperde ise iyileşen Skrtel ile Sadık Çiftpınar’a yer verecek. Orta sahanın ortasında M.Topal ile Tolgay Arslan’ın görev yapması, Elmas’ın ise yedek soyunması bekleniyor.

HAKEM FRANSIZ BUQUET

Yanal, kanatlarda Ayew ile Moses’i kullanmayı planlıyor. Dirar ise yedek başlayacak. Lig kadrosuna dahil edilmeyen Benzia’ya ise forvet arkasında şans verilecek. Soldado’nun yokluğunda forvet hattında Frey oynayacak. Fener-Zenit maçını Fransız hakem Buquet yönetecek.