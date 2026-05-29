  • Zeynep Sönmez talihsizlik yaşadı! Fransa Açık'tan çekildi
Fransa Açık'ta mücadele eden milli tenisçi Zeynep Sönmez, topa yetişmek için koştuğu sırada reklam tabelasına takılarak düştü. Oyuna devam edemeyen Zeynep, çiftler maçından çekildi.

AA29 Mayıs 2026 Cuma 13:35 - Güncelleme:
Milli tenisçi Zeynep Sönmez, sezonun ikinci grand slam tenis turnuvası Fransa Açık'a (Roland Garros) çiftler kategorisinde de veda etti.

Başkent Paris'te düzenlenen organizasyonda Zeynep Sönmez ile Alman Tatjana Maria, ikinci turda Ukraynalı Anhelina Kalinina-Dayana Yastremska çiftiyle karşılaştı.

Milli tenisçi Zeynep, 2-0 geride oldukları ilk sette, topa yetişmek için koştuğu sırada reklam tabelasına takılarak düştü.

Sağlık ekibinin müdahale ettiği Zeynep, yaşadığı sakatlık sonrası maçtan çekilmek zorunda kaldı.

Zeynep Sönmez, teklerde ilk turda Avustralyalı Daria Kasatkina'ya yenilerek elenmişti.

