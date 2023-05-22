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Spor

Zeynep Sude Demirel, açıklamalarda bulundu

A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın FIVB Milletler Ligi için gerçekleştirdiği hazırlık kampına katılan orta oyuncu Zeynep Sude Demirel, 'Milletler Ligi'nin ilk haftasında Antalya'da kendi sahamız ve seyircimizin önünde oynayacak olmamız, bizim için güzel bir avantaj olacak.' şeklinde konuştu.

AA22 Mayıs 2023 Pazartesi 20:38 - Güncelleme:
Zeynep Sude Demirel, açıklamalarda bulundu
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Türkiye Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 2023 FIVB Milletler Ligi'nin hazırlıklarını İstanbul'da sürdüren milli takımın genç oyuncularından Zeynep Sude Demirel, kamp sürecini değerlendirdi.

İlk kez A Milli Takım kampında yer aldığı için çok heyecanlı ve mutlu olduğunu belirten 22 yaşındaki Zeynep Sude Demirel, şu değerlendirmeyi yaptı:

"Yeni antrenörümüz ve ekibimizle birlikte çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bu yaz ilk olarak FIVB Milletler Ligi'nde mücadele edeceğiz. Yaklaşık bir hafta kaldı. Çok heyecanlıyız. Milletler Ligi'nin ilk haftasında Antalya'da kendi sahamız ve seyircimizin önünde oynayacak olmamız, bizim için güzel bir avantaj olacak."

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