Zeynep Yetgil, Avrupa 23 Yaş Altı Güreş Şampiyonası'nda yarı finale yükseldi

Romanya'da düzenlenen Avrupa 23 Yaş Altı Güreş Şampiyonası'nda 53 kiloda mücadele eden milli sporcu Zeynep Yetgil finale yükseldi.



Türkiye Güreş Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, başkent Bükreş'te devam eden organizasyonda şampiyonaya eleme turundan başlayan Zeynep Yetgil, Moldavalı rakibi Mariana Dragutan'ı 10-0 yenerek çeyrek finale yükseldi.

Çeyrek finalde Fransız Chadia Ayachi ile karşılaşan Zeynep, rakibine 10-0'lık üstünlük kurarak yarı finale yükselmeyi başardı.

Yarı finalde Azerbaycanlı Gultakin Shirinova ile karşılaşan Zeynep, rakibini 5-0 yenerek finale yükseldi.



Final müsabakaları yarın yapılacak.

