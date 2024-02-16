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Spor

Zeynep Yetgil, Avrupa üçüncüsü oldu!

Romanya'da düzenlenen Avrupa Güreş Şampiyonası'nda kadınlar 53 kiloda Zeynep Yetgil, bronz madalya kazandı.

16 Şubat 2024 Cuma 22:11 - Güncelleme:
Zeynep Yetgil, Avrupa üçüncüsü oldu!
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Romanya'da düzenlenen Avrupa Güreş Şampiyonası'nda kadınlar 53 kiloda Zeynep Yetgil, bronz madalya kazandı.

Başkent Bükreş'te gerçekleştirilen organizasyonda kadınlarda 53 kiloda Zeynep Yetgil, 57 kiloda Elvira Kamaloğlu ve 65 kiloda Kadriye Aksoy, repesaj maçlarını kazanarak bronz madalya müsabakalarına çıkma hakkı elde etti.

Zeynep Yetgil, 53 kiloda Macaristan'dan Sztalvira Orsus'u 3-1 yenerek bronz madalya kazandı ve Avrupa üçüncüsü oldu.

Milli sporcu Elvira Kamaloğlu, 57 kilo bronz madalya maçında Ukranya'dan Solomiia Vynnyk'ye 10-6 yenildi.

Bir diğer milli sporcu Kadriye Aksoy ise bronz madalya maçında Moldova'dan Irina Ringaci'ye 10-4 mağlup oldu.

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