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Spor

Zidane'dan milli takım tekline ret!

Son olarak Real Madrid'i çalıştıran Fransız teknik adam Zinedine Zidane, Cezayir Milli Takımı'nın başına geçmesi için gelen teklifi reddetti.

26 Ocak 2024 Cuma 19:21 - Güncelleme:
Zidane'dan milli takım tekline ret!
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Son olarak Real Madrid'i çalıştıran ve 2021 yılından bu yana herhangi bir takımı çalıştırmayan Fransız teknik adam Zinedine Zidane'a sürpriz bir teklif geldi.

L'Equipe'in haberine göre; Milli takımının başına tecrübeli bir teknik direktör arayan Cezayir Futbol Federasyonu, Zinedine Zidane'a milli takımın başına geçmesi için teklif götürdü.

ZIDANE'DAN CEZAYİR'İN TEKLİFİNE RET

Zinedine Zidane'ın bu teklif karşısında gurur duyduğu ancak Cezayir Futbol Federasyonu'nun yaptığı bu teklifi geri çevirdiği ifade edildi.

AVRUPA'DA ÇALIŞMAK İSTİYOR

Haberde, Zidane'ın Avrupa'dan gelecek iyi bir teklife sıcak bakabileceği öne sürüldü.

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