Zinchenko için Bayern Münih iddiası!

2025 yılında sözleşmesi sona erecek Alphonso Davies'i kaybetme riski bulunan Bayern Münih sol bek arayışlarını hızlandırdı.

İngiltere basınında çıkan haberlere göre Bayern Münih son zamanlarda Arsenal'de gözden düşen Oleksandr Zinchenko'yu kadrosuna katmak için harekete geçti.

Haberin detaylarında Newcastle United teknik direktörü Eddie Howe'nin de yıldız ismi fazlasıyla istediği ancak Bayern Münih'in bu transferde avantajlı olduğu söylendi.

Ayrıca Arsenal'in, Ukraynalı yıldız 45 milyon euroluk bir bonservis isteği olduğu da söylendi.

27 MAÇA ÇIKTI

Bu sezon Arsenal formasıyla 27 resmi maça çıkan Oleksandr Zinchenko bu karşılaşmalarda 1 gol, 2 asistlik skor katkısı sağladı.