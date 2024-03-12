Ziraat Bankkart deplasmanda Jastrzebski Wegiel ile karşılaşacak

Ziraat Bankkart Erkek Voleybol Takımı, CEV Erkekler Şampiyonlar Ligi'nin yarı final ilk maçında yarın Polonya temsilcisi Jastrzebski Wegiel'e konuk olacak.
Widowiskowo Spor Salonu'nda oynanacak mücadele TSİ 22.30'da başlayacak.
Maçta Bulgar Aleksandar Vinaliev ve Slovak Igor Porvaznik hakem ikilisi görev yapacak.
Mücadelenin rövanşı ise 20 Mart Çarşamba günü Ankara'daki TVF Ziraat Bankkart Voleybol Salonu'nda oynanacak.
BU SEZON LİGDEKİ PERFORMANSLARI
Ziraat Bankkart, bu sezon Efeler Ligi'nde aldığı sonuçlarla Halkbank ve Fenerbahçe'nin ardından 47 puanla 3. sırada yer aldı.