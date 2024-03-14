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Spor

Ziraat Bankkart deplasmanda kayıp

Voleybol CEV Erkekler Şampiyonlar Ligi'nin yarı final ilk mücadelesinde Ziraat Bankkart, Polonya ekibi Jastrzebski Wegiel'e 3-0 mağlup oldu.

14 Mart 2024 Perşembe 00:48 - Güncelleme:
Ziraat Bankkart deplasmanda kayıp
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Voleybol CEV Erkekler Şampiyonlar Ligi'nin yarı final ilk maçında Ziraat Bankkart, Polonya deplasmanında Jastrzebski Wegiel'e 3-0 yenildi.

Bu karşılaşmanın rövanşı 20 Mart Çarşamba günü Ankara'da oynanacak. Ziraat Bankkart bu maçı 3-0 ya da 3-1 kazanırsa, finalisti altın set belirleyecek. Polonya ekibi rövanşta iki set kazanırsa finale yükselecek.

Salon: Widowiskowo

Hakemler: Aleksandar Vinaliev (Bulgaristan), Igor Porvaznik (Slovakya)

Jastrzebski Wegiel: Fornal, Huber, Patry, Sedlacek, Gladyr, Toniutti (Popiwzcak)

Ziraat Bankkart: Vicentin, Samet Faik Güneş, Ter Maat, Camejo, Bedirhan Bülbül, Arslan Ekşi (Berkay Bayraktar, Tuinstra, Burakhan Tosun)

Setler: 25-13, 25-18, 30-28

Süre: 77 dakika (19, 23, 35)

  • Jastrzebski Wegiel
  • Ziraat Bankkart
  • voleybol

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