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Spor

Ziraat Bankkart evinde Guaguas'ı konuk edecek

CEV Erkekler Şampiyonlar Ligi'nin çeyrek final rövanş mücadelesinde Ziraat Bankkart, sahasında Guaguas ile karşı karşıya gelecek.

AA27 Şubat 2024 Salı 09:46 - Güncelleme:
Ziraat Bankkart evinde Guaguas'ı konuk edecek
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Ziraat Bankkart Erkek Voleybol Takımı, CEV Erkekler Şampiyonlar Ligi'nin çeyrek final rövanşında İspanyol ekibi Guaguas'ı konuk edecek.

TVF Ziraat Bankkart Voleybol Salonu'nda oynanacak mücadele saat 19.00'da başlayacak.

Maçta hakemler; Macar Laszlo Adler ve Sırp Stanislava Simic görev yapacak.

İlk karşılaşmadan 3-1'lik galibiyetle ayrılan başkent temsilcisine, turu geçebilmesi için ikinci karşılaşmadan elde edeceği her türlü galibiyet veya kazanacağı en az 2 set yeterli olacak.

Ziraat Bankkart, turu geçmesi durumunda Gas Sales Daiko-Jastrzebski Wegiel eşleşmesinin galibiyle yarı finalde eşleşecek.

  • Ziraat Bankkart
  • CEV Erkekler Şampiyonlar Ligi
  • Guaguas

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