Ziraat Bankkart evinde Guaguas'ı konuk edecek

Ziraat Bankkart Erkek Voleybol Takımı, CEV Erkekler Şampiyonlar Ligi'nin çeyrek final rövanşında İspanyol ekibi Guaguas'ı konuk edecek.

TVF Ziraat Bankkart Voleybol Salonu'nda oynanacak mücadele saat 19.00'da başlayacak.

Maçta hakemler; Macar Laszlo Adler ve Sırp Stanislava Simic görev yapacak.

İlk karşılaşmadan 3-1'lik galibiyetle ayrılan başkent temsilcisine, turu geçebilmesi için ikinci karşılaşmadan elde edeceği her türlü galibiyet veya kazanacağı en az 2 set yeterli olacak.

Ziraat Bankkart, turu geçmesi durumunda Gas Sales Daiko-Jastrzebski Wegiel eşleşmesinin galibiyle yarı finalde eşleşecek.