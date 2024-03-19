Ziraat Bankkart evinde Jastrzebski Wegiel'i konuk edecek

Ziraat Bankkart Erkek Voleybol Takımı, CEV Şampiyonlar Ligi'nin yarı final rövanşında yarın Polonya temsilcisi Jastrzebski Wegiel'i konuk edecek.

TVF Ziraat Bankkart Voleybol Salonu'nda oynanacak mücadele 19.00'da başlayacak.

Maçta Sırp Mirko Jankovic ve Çekyalı Jan Krticka hakem ikilisi görev yapacak.

İlk maçta Jastrzebski Wegiel'e deplasmanda 3-0 yenilen Ziraat Bankkart, sahasında rakibini 3-0 veya 3-1 yenmesi halinde maçı altın sete taşıyacak. Bu durumda turu geçen takım, 15 sayılık altın set sonucu belli olacak.

Başkent temsilcisi, rakibinin iki set alması veya yenilmesi halinde ise organizasyona veda edecek.