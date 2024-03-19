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Spor

Ziraat Bankkart evinde Jastrzebski Wegiel'i konuk edecek

CEV Şampiyonlar Ligi'nin yarı final rövanş maçında Ziraat Bankkart, sahasında Polonya temsilcisi Jastrzebski Wegiel ile karşı karşıya gelecek.

AA19 Mart 2024 Salı 09:37 - Güncelleme:
Ziraat Bankkart evinde Jastrzebski Wegiel'i konuk edecek
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Ziraat Bankkart Erkek Voleybol Takımı, CEV Şampiyonlar Ligi'nin yarı final rövanşında yarın Polonya temsilcisi Jastrzebski Wegiel'i konuk edecek.

TVF Ziraat Bankkart Voleybol Salonu'nda oynanacak mücadele 19.00'da başlayacak.

Maçta Sırp Mirko Jankovic ve Çekyalı Jan Krticka hakem ikilisi görev yapacak.

İlk maçta Jastrzebski Wegiel'e deplasmanda 3-0 yenilen Ziraat Bankkart, sahasında rakibini 3-0 veya 3-1 yenmesi halinde maçı altın sete taşıyacak. Bu durumda turu geçen takım, 15 sayılık altın set sonucu belli olacak.

Başkent temsilcisi, rakibinin iki set alması veya yenilmesi halinde ise organizasyona veda edecek.

  • ziraat bankkart
  • CEV Şampiyonlar Ligi
  • Jastrzebski Wegiel

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