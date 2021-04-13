İSTANBUL 18°C / 9°C
Parçalı bulutlu, güneşli
13 Nisan 2021 Salı / 1 Ramazan 1442
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    8,1525
  • EURO
    9,7043
  • ALTIN
    454.362
  • BIST100
    1369.07
  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Ziraat Türkiye Kupası finalinin yeri ve zamanı belli oldu
Spor

Ziraat Türkiye Kupası finalinin yeri ve zamanı belli oldu

Ziraat Türkiye Kupası'nda Antalyaspor ile Beşiktaş arasındaki final maçı, 18 Mayıs'ta İzmir'de Gürsel Aksel Stadı'nda saat 20.45'te başlayacak.

DHA13 Nisan 2021 Salı 15:24 - Güncelleme: 13 Nisan 2021 Salı 15:24
ABONE OL

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Fraport TAV Antalyaspor ile Beşiktaş arasındaki Ziraat Türkiye Kupası Finali'nin 18 Mayıs'ta Göztepe Gürsel Aksel Stadyumu'nda oynanacağını açıkladı.

Türkiye Futbol Federasyonu'nun resmi internet sitesinden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu, Ziraat Türkiye Kupası finalinin 18 Mayıs Salı günü İzmir'de Göztepe Gürsel Aksel Stadyumu'nda oynanmasını kararlaştırdı.

Fraport-TAV Antalyaspor ile Beşiktaş arasında oynanacak final müsabakasının başlama saati ise 20.45 olarak belirlendi"

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.