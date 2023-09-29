İSTANBUL 22°C / 18°C
Parçalı bulutlu, güneşli
29 Eylül 2023 Cuma / 15 RebiülEvvel 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    27,4227
  • EURO
    29,0523
  • ALTIN
    1641.07
  • BIST100
    8322.22
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Ziraat Türkiye Kupası heyecanı 2. eleme turu kurası ile devam ediyor
Spor

Ziraat Türkiye Kupası heyecanı 2. eleme turu kurası ile devam ediyor

Ziraat Türkiye Kupası 2. eleme turu eşleşmeleri kura çekimi Türkiye Futbol Federasyonu Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleşti

AA29 Eylül 2023 Cuma 16:38 - Güncelleme:
Ziraat Türkiye Kupası heyecanı 2. eleme turu kurası ile devam ediyor
ABONE OL

Futbolda Ziraat Türkiye Kupası 2. eleme turunun eşleşmeleri kura çekimiyle belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonu Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'ndeki kura çekimine federasyon yetkilileri ile kulüp temsilcileri katıldı.

Bu turda, 1. eleme turu müsabakaları sonucu tur atlayan 31 takım ve TFF 2. Lig'den 19 ekip olmak üzere toplam 50 takım yer aldı. Müsabakalar tek maç eleme usulüne göre 10-12 Ekim tarihlerinde oynanacak. Ziraat Türkiye Kupası statüsü gereği müsabakalar, seri başı takımların ev sahipliğinde yapılacak.

Kura çekimi sonucunda eşleşmeler şöyle oluştu:

Isparta 32 Spor-Sincan Belediyespor

Diyarbekirspor-Büyükçekmece Tepecikspor

Adıyaman FK-Bornova 1877 Sportif Yatırımlar

Weecoins Kırklarelispor-Çorluspor 1947

Kuzey Marmara AŞ Arnavutköy Belediyespor-Silivrispor

Menemen FK-Bursa Yıldırımspor

GMG Kastamonuspor-Sebat Gençlikspor

Denizlispor-Burhaniye Belediyespor

Bursaspor-Gölcükspor

Sivas Dört Eylül Futbol-23 Elazığ FK

Muş 1984 Muşspor-Küçükçekmece Sinop Spor Kulübü

Sapanca Gençlikspor-Talasgücü Belediyespor

Serik Belediyespor-Malatya Arguvanspor

Sarıyer-Karabük İdmanyurduspor

Kırşehir Futbol Spor Kulübü-Şırnak İdmanyurduspor

Altınordu-M.Akif Ersoy Üniversitesi

Zonguldak Kömürspor-Tokat Belediye Plevnespor

Etimesgut Belediyespor-Mardin 1969

Pazarspor-Silifke Belediyespor

Nazilli Belediyespor-Hacettepe 1945

Hes İlaç Afyonspor-Bitexen Adana 1954 FK

Amber Çay Eynesil Belediyespor-Merkür Jet Erbaaspor

Karşıyaka-Bigaspor

İnegölspor-(Kars 36-Dersimspor)/Doğu Beyazıtspor galibi

Uşakspor-Aliağa Futbol

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.