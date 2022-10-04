Ziraat Türkiye Kupası 3. Eleme Turu Kura Çekimi, TFF Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde yapıldı.

Orhan Saka Konferans Salonu'ndaki kura çekimine, Federasyon yetkilileri ve kulüp temsilcileri katıldı.

3. eleme turunda 68 takım seri başı sistemine göre eşleşti. Müsabakalar 18-19-20 Ekim tarihlerinde, tek maç eleme sistemine göre oynanacak.

Kura çekimine Galatasaray da dahil olmak üzere Spor Toto Süper Lig'den 7 takım katıldı. Galatasaray, TFF 2. Lig Kırmızı Grup temsilcisi Kastamonuspor ile eşleşti.

Eşleşmeler şöyle oluştu:

Çorum FK - Esenler Erokspor

Denizlispor - Ayvalıkgücü Belediyespor

Adana Demirspor - Adıyaman FK

24 Erzincanspor - Belediye Kütahyaspor

Balıkesirspor - Yeşilyurt Ofspor

Ankara Keçiörengücü - Diyabekirspor

Kayserispor - Iğdır FK

Tuzlaspor - Bursa Yıldırımspor

Boluspor - Fethiyespor

Samsunspor - Muş 1984 Muşspor

Galatasaray - Kastamonuspor

Etimesgut Belediyespor - 68 Aksaray Belediyespor

Altay - Efeler 09 FK

Rizespor - Boyabat 1868 Spor

Serik Belediyespor - Batman Petrolspor

Kırklarelispor - 52 Orduspor FK

Kırşehir Futbol Spor Kulübü - İskenderunspor

Giresunspor - Amasyaspor FK

Hatayspor - Düzcespor

Manisa FK - Eynesil Belediyespor

Ankaraspor - Pazarspor

Şanlıurfaspor - Karaman FK

Yeni Malatyaspor - Ağrı 1970 Spor

Uşakspor - Gümüşhane Sportif Faaliyetler

Göztepe - Karaköprü Belediyespor

Adanaspor - Orduspor 1967

Altınordu - Sapanca Gençlikspor

Menemen FK - Bulvarspor

Nazilli Belediyespor - Arnavutköy Belediyesi Gençlik ve Spor

Bucaspor 1928 - Artvin Hopaspor

Gençlerbirliği - Niğde Anadolu

Kasımpaşa - Yeni Mersin İdmanyurdu

Vanspor FK - Elazığ Karakoçan FK

Gaziantep FK - Sarıyer