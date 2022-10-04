Ziraat Türkiye Kupası 3. Eleme Turu Kura Çekimi, TFF Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde yapıldı.
Orhan Saka Konferans Salonu'ndaki kura çekimine, Federasyon yetkilileri ve kulüp temsilcileri katıldı.
3. eleme turunda 68 takım seri başı sistemine göre eşleşti. Müsabakalar 18-19-20 Ekim tarihlerinde, tek maç eleme sistemine göre oynanacak.
Kura çekimine Galatasaray da dahil olmak üzere Spor Toto Süper Lig'den 7 takım katıldı. Galatasaray, TFF 2. Lig Kırmızı Grup temsilcisi Kastamonuspor ile eşleşti.
Eşleşmeler şöyle oluştu:
Çorum FK - Esenler Erokspor
Denizlispor - Ayvalıkgücü Belediyespor
Adana Demirspor - Adıyaman FK
24 Erzincanspor - Belediye Kütahyaspor
Balıkesirspor - Yeşilyurt Ofspor
Ankara Keçiörengücü - Diyabekirspor
Kayserispor - Iğdır FK
Tuzlaspor - Bursa Yıldırımspor
Boluspor - Fethiyespor
Samsunspor - Muş 1984 Muşspor
Galatasaray - Kastamonuspor
Etimesgut Belediyespor - 68 Aksaray Belediyespor
Altay - Efeler 09 FK
Rizespor - Boyabat 1868 Spor
Serik Belediyespor - Batman Petrolspor
Kırklarelispor - 52 Orduspor FK
Kırşehir Futbol Spor Kulübü - İskenderunspor
Giresunspor - Amasyaspor FK
Hatayspor - Düzcespor
Manisa FK - Eynesil Belediyespor
Ankaraspor - Pazarspor
Şanlıurfaspor - Karaman FK
Yeni Malatyaspor - Ağrı 1970 Spor
Uşakspor - Gümüşhane Sportif Faaliyetler
Göztepe - Karaköprü Belediyespor
Adanaspor - Orduspor 1967
Altınordu - Sapanca Gençlikspor
Menemen FK - Bulvarspor
Nazilli Belediyespor - Arnavutköy Belediyesi Gençlik ve Spor
Bucaspor 1928 - Artvin Hopaspor
Gençlerbirliği - Niğde Anadolu
Kasımpaşa - Yeni Mersin İdmanyurdu
Vanspor FK - Elazığ Karakoçan FK
Gaziantep FK - Sarıyer