Ziraat Türkiye Kupası tarihleri açıklandı
Futbolda 2019-2020 sezonu Ziraat Türkiye Kupası maç takvimi açıklandı.
Futbolda 2019-2020 sezonu Ziraat Türkiye Kupası maç takvimi açıklandı.
Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamaya göre, Türkiye Kupası 27, 28 ve 29 Ağustos'ta oynanacak 1. eleme turu karşılaşmaları ile başlayacak.
Kupa, 5. eleme turu itibarıyla çift maç eleme usulü üzerinden oynanacak. Organizasyon, 21 Mayıs 2020'de oynanacak olan final müsabakası ile sona erecek.
(AA)
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