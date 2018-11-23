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Ziraat Türkiye Kupası'nda 5.Tur eşleşmeleri belli oldu

Ziraat Türkiye Kupası 5. Eleme Turu kura çekimi yapıldı. Kurada Galatasaray, Fenerbahçe, Trabzonspor ve Başakşehir'in rakipleri belli oldu.

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Ziraat Türkiye Kupası 5. Eleme Turu kura çekimi yapılıyor. Kurada Galatasaray, Fenerbahçe, Trabzonspor ve Başakşehir'in rakipleri belli oldu.

Çift maç eleminasyon sistemine göre oynanacak maçların kura çekimine 4. Eleme Turu galibi 28 takım ile Galatasaray, Fenerbahçe, Medipol Başakşehir ve Akhisarspor takımları da girecek. İlk maçlar 4, 5 ve 6 Aralık tarihlerinde, rövanş maçları ise 18, 19 ve 20 Aralık tarihlerinde oynanacak.

Fenerbahçe ile oynanan derbi maçından sonra PFDK tarafından tarihi cezalara çarptırılan Galatasaray, Türkiye Futbol Federasyonu'na tepki olarak Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur kura çekimi için temsilci göndermedi.

EŞLEŞMELER;

Keçiörengücü - Galatasaray

Fenerbahçe - Giresunspor

Sivas Bld - Trabzonspor 

Adana Demirspor - Başakşehir

Nazilli Belediyespor - Göztepe

Ç.Rizespor - Balıkesirspor

Boluspor - Van Büyükşehir Bld.

Menemen Bld -  Kasımpaşa

Malatyaspor - Etimesgut Bld.

Fatih Karagümrük - Akhisar 

Altay - Kayserispor

Bodrum Bld - Ankaragücü

Gençlerbirliği - Hatayspor

Antalyaspor - Darıca Gençlerbirliği

Ümraniyespor - 1461 Trabzonspor

Alanyaspor - Kahramanmaraşspor

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