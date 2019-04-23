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Ziraat Türkiye Kupası'nda hakemler belli oldu

Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanş karşılaşmalarının hakemleri açıklandı.

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Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanş maçlarının hakemleri şöyle:
 
YARIN
 
Akhisarspor-Ümraniyespor: Zorbay Küçük
 
PERŞEMBE
 
Yeni Malatyaspor-Galatsaray: Alper Ulusoy
 

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