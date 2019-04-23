Ziraat Türkiye Kupası'nda hakemler belli oldu
Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanş karşılaşmalarının hakemleri açıklandı.
Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanş maçlarının hakemleri şöyle:
YARIN
Akhisarspor-Ümraniyespor: Zorbay Küçük
PERŞEMBE
Yeni Malatyaspor-Galatsaray: Alper Ulusoy
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