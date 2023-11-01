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Spor

Ziraat Türkiye Kupası'nda ipi göğüsleyen ekip Ümraniyespor oldu

Ümraniyespor, Ziraat Türkiye Kupası 3. eleme turunda karşılaştığı Orduspor 1967'yi sahasında 5-1'lik skorla mağlup ederek 4. tura yükseldi.

AA1 Kasım 2023 Çarşamba 16:52 - Güncelleme:
Ziraat Türkiye Kupası'nda ipi göğüsleyen ekip Ümraniyespor oldu
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Ziraat Türkiye Kupası 3. eleme turu mücadelesinde Ümraniyespor, Orduspor 1967'yi sahasında 5-1 mağlup ederek 4. tura yükseldi.

Stat: Ümraniye Belediyesi Şehir

Hakemler: Enver Aydın, Enes Biroğlu, Volkan Esen

Ümraniyespor: Übeyd Adıyaman, Uğur Kaan Yıldız, Glumac (Dk. 46 Cavare), Mustafa Eser, Emre Kaplan, Atalay Babacan (Dk. 66 Batuhan Arıcı), Cofie (Dk. 77 Diniyev), Melih Okutan (Dk. 77 Muhammed Mert), Emre Demir, İlhami Siraçhan Nas, Bouali (Dk. 66 Klonaridis)

Orduspor 1967: Oğuzhan Çelik, Efekan Şensoy (Dk. 74 Önder Akdağ), Batuhan Berkay Fındık, Ata Öztürk, Kürşat Babamoğlu (Dk. 46 Mustafa Samican Keskin), Furkan Mızrak, Kadir Taşoğlu (Dk. 46 Güney Gençel), Gökay Eser (Dk. 46 İsmail Kayalı), Mustafa Yılmaz, Cevatcan Ekinci, Baran Başyiğit (Dk. 46 Şükrü Kaan Kılıçaslan)

Goller: Dk. 3 Glumac, Dk. 6 Emre Demir, Dk. 39 Melih Okutan, Dk. 67 Batuhan Arıcı, Dk. 81 Klonaridis (Ümraniyespor), Dk. 19 Gökay Eser (Orduspor 1967)

Sarı Kartlar: Dk. 40 Emre Kaplan (Ümraniyespor), Dk. 64 Güney Gençel (Orduspor 1967)

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