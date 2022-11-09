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Spor

Ziraat Türkiye Kupası'nda Karacabey Belediyespor sürprizi

2. Lig takımı Karacabey Belediyespor deplasmanda, 1. Lig ekibi Bandırmaspor'u 3-0 yenerek Ziraat Türkiye Kupası'nda 5. tura yükseldi.

9 Kasım 2022 Çarşamba 16:42 - Güncelleme:
Ziraat Türkiye Kupası'nda Karacabey Belediyespor sürprizi
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Ziraat Türkiye Kupası 4. eleme turunda TFF 2. Lig ekiplerinden Teco Karacabey Belediyespor, Spor Toto 1. Lig ekibi Beyçimento Bandırmaspor'u deplasmanda 3-0 yenerek beşinci eleme turuna yükseldi.

Stat : Bandırma 17 Eylül

Hakemler: Feridun Daldaş, Muratcan Ilgaz, İbrahim Ethem Potuk

Beyçimento Bandırmaspor: Hüseyin Koç, Oğuz Kaan Güçtekin, Dimitros Manos (Dk. 55 Atabey Çiçek), Tshibangu (Dk. 67 Sedat Şahintürk), Holownia, Levent Ayçiçek, Alpay Koldaş, Mehmet Özcan (Dk. 76 Mustafa Saymak), Camara (Dk. 55 Okan Alkan), Emir Şenocak (Dk. 55 Kerim Avcı), Emre Batuhan Adıgüzel

Teco Karacabey Belediyespor: Hüseyin Arslan, Yusuf Erdem Gümüş, Ahmet Eren (Dk. 78 Onur Karakabak), İlke Nelik, Tuğay Adamcıl (Dk. 69 Ömer Kuşan), Ata Kurtuluş (Dk. 69 Uğur Mustafa Türk), Muhammet Yeşil, Abdullah Balıkçı (Dk. 88 Berke Özgün), Erdem Dikbasan (Dk. 78 Sadık Arda Yılmaztürk), Muhammed Himmet Ertürk, Mustafa Diler

Goller: Dk. 47 Muhammed Himmet Ertürk, Dk. 81 Mustafa Diler, Dk. 87 Uğur Mustafa Türk (Teco Karacabey Belediyespor)

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