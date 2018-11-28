Ziraat Türkiye Kupası'nda program belli oldu!
Ziraat Türkiye Kupası 5. eleme turunda ilk maçların programı açıklandı.
Ziraat Türkiye Kupası 5. eleme turunda ilk maçların programı açıklandı. Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamaya göre, 4, 5 ve 6 Aralık tarihlerinde oynanacak karşılaşmaların programı şöyle:
4 Aralık Salı
13:00 Sivas Belediyespor - Trabzonspor (Muhsin Yazıcıoğlu)
14:45 Gençlerbirliği - Hatayspor (OSTİM)
14:45 Nazilli Belediyespor - Göztepe (Nazilli İlçe)
16:45 Antalyaspor - Darıca Gençlerbirliği (Antalya)
18:30 Aytemiz Alanyaspor - Kahramanmaraşspor (Bahçeşehir Okulları)
20:30 Çaykur Rizespor - Balıkesirspor Baltok (Çaykur Didi)
5 Aralık Çarşamba
13:00 Keçiörengücü - Galatasaray (Aktepe)
14:45 Ümraniyespor - 1461 Trabzon (Ümraniye Belediye Şehir)
17:00 Boluspor - Van Büyükşehir Belediyespor (Bolu Atatürk)
18:30 Altay - Kayserispor (İzmir Atatürk)
20:30 Adana Demirspor - Medipol Başakşehir (Adana 5 Ocak Fatih Terim)
6 Aralık Perşembe
13:00 Bodrum Belediyesi Bodrumspor - MKE Ankaragücü (Bodrum İlçe)
15:00 Fatih Karagümrük - Akhisarspor (Atatürk Olimpiyat)
17:00 Menemen Belediyespor - Kasımpaşa (Menemen İlçe)
18:30 Evkur Yeni Malatyaspor - Etimesgut Belediyespor (Yeni Malatya)
20:30 Fenerbahçe - Giresunspor (Ülker)
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