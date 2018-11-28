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Ziraat Türkiye Kupası'nda program belli oldu!

Ziraat Türkiye Kupası 5. eleme turunda ilk maçların programı açıklandı.

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Ziraat Türkiye Kupası 5. eleme turunda ilk maçların programı açıklandı. Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamaya göre, 4, 5 ve 6 Aralık tarihlerinde oynanacak karşılaşmaların programı şöyle:
 
4 Aralık Salı
 
13:00 Sivas Belediyespor - Trabzonspor (Muhsin Yazıcıoğlu)
14:45 Gençlerbirliği - Hatayspor (OSTİM)
14:45 Nazilli Belediyespor - Göztepe (Nazilli İlçe)
16:45 Antalyaspor - Darıca Gençlerbirliği (Antalya)
18:30 Aytemiz Alanyaspor - Kahramanmaraşspor (Bahçeşehir Okulları)
20:30 Çaykur Rizespor - Balıkesirspor Baltok (Çaykur Didi)
 
5 Aralık Çarşamba
 
13:00 Keçiörengücü - Galatasaray (Aktepe)
14:45 Ümraniyespor - 1461 Trabzon (Ümraniye Belediye Şehir)
17:00 Boluspor - Van Büyükşehir Belediyespor (Bolu Atatürk)
18:30 Altay - Kayserispor (İzmir Atatürk)
20:30 Adana Demirspor - Medipol Başakşehir (Adana 5 Ocak Fatih Terim)
 
6 Aralık Perşembe
 
13:00 Bodrum Belediyesi Bodrumspor - MKE Ankaragücü (Bodrum İlçe)
15:00 Fatih Karagümrük - Akhisarspor (Atatürk Olimpiyat)
17:00 Menemen Belediyespor - Kasımpaşa (Menemen İlçe)
18:30 Evkur Yeni Malatyaspor - Etimesgut Belediyespor (Yeni Malatya)
20:30 Fenerbahçe - Giresunspor (Ülker)

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