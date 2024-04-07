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Spor

Zirve yolunda ManU'dan Liverpool'a büyük darbe!

İngiltere Premier Lig'in 32. haftasında Manchester United, Liverpool'u konuk etti. Nefes kesen mücadelede 2-2 eşitlikle sona erdi.

7 Nisan 2024 Pazar 19:31 - Güncelleme:
Zirve yolunda ManU'dan Liverpool'a büyük darbe!
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İngiltere Premier Lig'in 32. haftasında Erik ten Hag'ın ekibi Manchester United ile Jürgen Klopp'un yönetimindeki Liverpool karşı karşıya geldi.

Old Trafford'da oynanan mücadele 2-2'lik beraberlik ile sona ererken Liverpool'un gollerini 23. dakikada Luis Diaz ve 84. dakikada penaltıdan Muhammed Salah kaydetti.

Manchester United'ın gollerini ise 50. dakikada Liverpool savunmasının hatasını değerlendiren Bruno Fernandes ve 67. dakikada sol çaprazdan uzak köşeye müthiş bir şut çeken Kobbie Mainoo kaydetti.

Maçın ilk yarısında isabetli veya isabetsiz bir şut çekemeyen Manchester United'ın maçtaki ilk şutunda Bruno Fernandes tam 50 metreden ağları bulmayı başardı.

Bu sonuçla birlikte liderliği Arsenal'e kaptıran Liverpool 71 puana ulaşırken, Manchester United 51 puana yükselmiş oldu.

Ligin bir sonraki maç haftasında Liverpool evinde Crystal Palace'ı ağırlarken, Manchester United deplasmanda Bournemouth ile karşılaşacak.

PUAN DURUMU

1 - Arsenal (71)

2- Liverpool (71)

3- Manchester City (70)

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