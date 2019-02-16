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Zirveye kanat açtı

Siyah-Beyazlı takım, 2. devre 5 maçta 13 puan topladı. İlk yarı 17 maçta 26 puan elde eden Kartal şimdiden o performansın yarısına ulaşırken, zirve için umutlandı.

  • StarSpor
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DEPLASMANDA Yeni Malatyaspor’u 2-1’lik skorla geçen Beşiktaş ikinci yarıda kabuk değiştirdi. Devre arasından sonra ligde 5 maça çıkan Siyah-Beyazlı takım 4 galibiyet ve 1 beraberlik elde ederken, hiç kaybetmeyip 13 puanı hanesine yazdırdı. Kartal ilk yarının ilk 5 maçında 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 yenilgi ile 10 puan alırken, o performansını geride bıraktı.

12 MAÇTA 20 PUAN KAYIP

Beşiktaş ilk yarıda 5. haftadan sonra daha düşük bir performans ortaya koyarken kalan 12 haftada 4 galibiyet, 4 beraberlik ve 4 yenilgi ile 20 puan kaybetmişti. İlk yarının tamamında ise 26 puanda kalan, Kartal, ikinci yarıda 5 maçta 13 puanı hanesine yazrıpı, 17 maçlık ilk yarı maratonunun yarısı kadar puana daha şimdiden ulaştı.

GOL İSTATİSTİĞİ DÜZELDİ

Kartal gol istatistiklerinde de ikinci yarıda toparlandı. İlk devrede 28 kez gol sevinci yaşayıp, 23 gol yiyen Beşiktaş, maç başına 1.64 gol atıp, kalesinde 1.35 gol gördü. İkinci devrede ise Siyah-Beyazlılar 14 atıp, 10 yerken, gol ortalamasını maç başına 2.8’e yükseltti. Yediği gol ortalamasını da 0.8’e düşürdü. Beşiktaş bu performansı ile zirve şansını da artırdı.

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