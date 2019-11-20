19°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,7011
  • 6,315
  • 270.292
  • 106785
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

SPOR

  1. Haberler
  2. Spor

Zlatan Ibrahimovic'in yeni takımı Milan oluyor

Milan, eski golcüsü Zlatan Ibrahimovic'i kadrosuna katmak için girişimlere başladı. İsveçli yıldız eski kulübüne dönebilir.

  • NTV Spor
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Zlatan Ibrahimovic ikinci kez Milan forması giyebilir. İtalyan ekibi, İsveçli yıldızı kadrosuna katmak için temaslara başladı.
 
Sky Sport Italia'nın haberine göre Ibrahimovic'in menajeri Mino Raiola ile İtalyan kulübünün temsilcileri transfer için ilk görüşmeyi gerçekleştirdi.
 
Zlatan Ibrahimovic'in taleplerinin oldukça yüksek olmasına rağmen İtalyan basını, Milan'ın İsveçli futbolcuya 1,5 yıllık sözleşme imzalatma konusunda istekli olduğunu öne sürdü.
 
Tarafların önümüzdeki günlerde görüşmelere devam edeceği aktarılırken Serie A'nın bir diğer ekibi Bologna'nın da Ibrahimovic'e olan ilgisi devam ediyor.
 
38 yaşındaki Zlatan Ibrahimovic daha önce 2010-12 yılları arası iki sezon Milan'da forma giymiş, kırmızı-siyahlılarla Serie A şampiyonluğu ve İtalya Süper Kupa kazanmıştı.

Başkan Erdoğan´dan CHP´ye çok sert ´susturun bu kadını´ tepkisi

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Türkiye-ABD arasında önemli görüşme

Türkiye-ABD arasında önemli görüşme

'CHP FETÖ'ye teslim oldu' demişti, ihraç edildi: Kabul edilemez

'CHP FETÖ'ye teslim oldu' demişti, ihraç edildi: Kabul edilemez

Rusya ile 9. ortak kara devriyesi tamamlandı

Rusya ile 9. ortak kara devriyesi tamamlandı

MSB açıkladı: Komandolarımız Rasulayn'da ele geçirdi

MSB açıkladı: Komandolarımız Rasulayn'da ele geçirdi

Skandala adları karışmıştı! Çok sayıda kişi gözaltına alındı

Skandala adları karışmıştı! Çok sayıda kişi gözaltına alındı

Sahiplendikleri köpek şans getirdi! Sıfır kilometre otomobil kazandı

Sahiplendikleri köpek şans getirdi! Sıfır kilometre otomobil kazandı

Şule Çet davasında yeni gelişme! Mektupları ortaya çıktı

Şule Çet davasında yeni gelişme! Mektupları ortaya çıktı

İntihara kalkıştı... Para verilince vazgeçti

İntihara kalkıştı... Para verilince vazgeçti
 

POPÜLER HABERLER

Kadıköy’de korkutan patlama! İşte o anlar

Kadıköy’de korkutan patlama! İşte o anlar

Taş teknelerde çiğneyip, pekmez gibi kaynatıyorlar... Kilosu 40 TL

Taş teknelerde çiğneyip, pekmez gibi kaynatıyorlar... Kilosu 40 TL

Eşi açıkladı: El Chapo'nun adı marka olacak

Eşi açıkladı: El Chapo'nun adı marka olacak

Prens Charles moda koleksiyonu çıkarıyor!

Prens Charles moda koleksiyonu çıkarıyor!

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA