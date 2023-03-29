Zlatko Dalic: Bu atmosferi hiçbir zaman unutamayacağım

Hırvatistan Teknik Direktörü Zlatko Dalic, Türkiye'yi 2-0 mağlup ettikleri maçın ardından konuştu.

Zlatko Dalic yaptığı açıklamada, "İlk 20 dakikada bazı hatalar yaptık ancak iki şans bulduk ve golleri bulduk. Takımım muazzam oynadı. Türkiye'yi tebrik ederim, kıran kırana bir mücadele oldu. Çok güzel bir atmosfer vardı. Gelen halka da teşekkür ederim, güzel bir atmosfer vardı. 2-0'dan sonra hatalarımız vardı. Kalecimiz Livakovic iyiydi ve maçı aldık." dedi.

Tribünlerin Modric'i alkışlamasına da değinen başarılı çalıştırıcı, "Luka Modric'i alkışladıkları için Türk halkına teşekkür ediyorum. Çok değerli bir atmosferdi. Türk takımı kaybetmiş olsa bile taraftarın bu tavrı bizi mutlu etti. Bu atmosferi hiçbir zaman unutamayacağım. Luka Modric dünya çapında bir oyuncu. Bize kattıkları için ona teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Dalic ayrıca, "Luka Modric'in futbola büyük bir isteği, enerjisi var. En azından 1 sene daha bizimle olacağına eminim. Bugün başarısını gösterdi. İyi ki Modric bizimle birlikte..." diye konuştu.