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Az sayıda askerle büyük fetih: Estergon Kalesi

3 Ekim 1605 tarihinde stratejik açıdan Osmanlı Devleti için önemli bir konumda bulunan Estergon Kalesi ikinci kez fethedildi

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Estergon Kalesi, 1241’deki Moğol istilasına kadar Macar Krallığı’nın idari ve dini merkezi konumundaydı
 
1256’da Macar Krallığı’nın başkenti Budin’e taşındı ve Estergon Kalesi din adamlarına bırakıldı
 
Kale, 1530’da Avusturya Arşidükü Ferdinand tarafından istila edildi
 
Macar kralının 1540’ta ölmesinden sonra Avusturya ile Osmanlı Devleti arasında Macaristan’ın yönetimi konusunda bir çekişme başladı
 
Daha önce Budin’i ve Peşte’yi fetheden Kanuni Sultan Süleyman, Nisan 1543’te sefere çıktı
 
 
 
ve 29 Temmuz’da Osmanlı ordusu Estergon Kalesi’ni kuşattı
 
Estergon Kalesi, ilk defa 10 Ağustos 1543 tarihinde on iki günlük bir kuşatmanın sonunda Kanuni Sultan Süleyman komutasındaki Osmanlı ordusu tarafından ele geçirildi
 
Kalenin bulunduğu bölge bir sancakbeyliği haline getirilerek Budin Beylerbeyliği'ne bağlandı
 
Kale, 4 Ağustos 1595’te Almanlar, Lehler ve Venediklilerden oluşan büyük bir ordu tarafından kuşatıldı
 
Sokolluzade Lala Mehmed Paşa'nın kumandanlığındaki küçük bir ordu kaleyi savundu
 
Ancak, yardım gelmemesi üzerine açlık ve susuzluk baş gösterince 2 Eylül 1595’te teslim olmak zorunda kaldı
 
Kaleyi geri almak isteyen Osmanlılar 1605 yılında tekrar bir kuşatma düzenlediler
 
Bu sefer Sadrazamlık görevine getirilmiş olan Sokolluzade Lala Mehmed Paşa, bir aylık kuşatmadan sonra kaleyi 3 Ekim 1605 tarihinde ele geçirdi
 
Kale bu tarihten sonra 78 yıl daha Osmanlıların elinde kaldı

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