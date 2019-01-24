Enver, Cemal, Talat darbesi: Babıali Baskını

Babıali Baskınını tetikleyen olaylar, I. Balkan Savaşı’yla başladı

I.Balkan Savaşı’ndan ilkinden büyük bir yenilgiyle ayrılan Osmanlı Devleti, 3 Aralık’ta ateşkes antlaşması imzalamak zorunda kaldı

Savaşın sonunda Bulgarlar Çatalca’ya kadar geldi ve Edirne’yi kuşattı

Hükümetin Edirne’yi gözden çıkararak bir antlaşma imzalaması ihtimali İttihat ve Terakki Cemiyeti’ni harekete geçirdi

23 Ocak 1913’te başlarında Enver Paşa’nın olduğu bir grup İttihatçı subay, 150-200 kişilik bir grupla birlikte Babıali’yi bastı

Enver Bey, Yakup Cemil ve arkadaşları vekillerin toplantı yaptığı odaya girerek, Sadrazam Kamil Paşa’yı istifaya zorladı

Kamil Paşa’dan istifa dilekçesini alan Enver Bey, Sultan Reşat’ın yanına giderek Mahmut Şevket Paşa’nın Sadrazamlığa getirilmesini kabul ettirdi

Böylece düşen Kamil Paşa hükümetinin yerine Mahmut Şevket Paşa hükümeti kuruldu

Babıali Baskını sonucunda İttihat ve Terakki Cemiyeti, kendi istedikleri bir ismi sadrazam yaptırarak siyasal iktidarı doğrudan ele almaya bir adım daha yaklaştı

Baskının hemen ardından Balkan devletleri yeniden saldırıya geçti ve 26 Mart’ta Bulgaristan Edirne’yi işgal etti

10 Haziran’da ise Londra Antlaşması imzalandı

Bu antlaşma ile Osmanlı Devleti Midye-Enez hattının batısında kalan Balkan topraklarını kaybetti

II. Balkan Savaşı ise Bulgaristan’ın kazandığı topraklar karşısında diğer Balkan Devletlerinin Bulgaristan’a saldırmasıyla başladı

Bu fırsatı değerlendiren İttihatçılar, Enver Bey yönetiminde Edirne’yi geri aldılar

Bu arada Sadrazam Mahmut Şevket Paşa, 11 Haziran’da öldürüldü

Bu suikast bir anlamda, İttihat ve Terakki Cemiyeti’ne muhaliflerini tasfiye etme ve iktidarı doğrudan ele alma şansı verdi

Suikastın ardından ülke yönetimini tamamen tekeline alan İttihat ve Terakki Cemiyeti, ilk defa hükümeti içeriden yönetmeye başladı

Cemiyetin önemli ismi Talat Bey, 1917’de sadrazamlığa yükselerek Talat Paşa oldu

1914 yılı başlarında rütbesi paşalığa kadar yükseltilen Enver Paşa ise yeni kabinede Harbiye Nazırı oldu

İstanbul muhafızı Cemal Bey de terfi ettirilerek paşalığa yükseltildi

Ardından da sırasıyla Nafıa Nazırı ve Bahriye Nazırı oldu

I. Dünya Savaşı boyunca otoriteyi elinde tutan ve savaş sonuna kadar ülkeyi yöneten bu üç kişilik idareye Enver, Talat ve Cemal Triumvirası adı verilir

Sonuç olarak Babıali Baskını, İttihat ve Terakki Cemiyeti’nin mutlak iktidarını başlattı

Kısa bir süre sonra Birinci Dünya Savaşının başlamasıyla da savaşın doğurduğu olağanüstü şartlar rejimin otoriter niteliğini güçlendirdi