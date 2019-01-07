II. Dünya Savaşı’nın son büyük konferansı: Potsdam

Mayıs 1945'te Nazi Almanyası’nın savaşta yenik düşerek teslim olmasının ardından 'Üç Büyükler' yani İngiltere, ABD ve Sovyetler Birliği liderleri Avrupa'yı kendi aralarında paylaşmak için toplandılar

Planlanan tarihten 3 gün sonra toplanabilen konferansa ABD'den Başkan Roosevelt'i vekaleten Harry Truman, İngiltere'den Başbakan Clement Attlee, Sovyetler Birliği'nden ise Josef Stalin katıldı

Bu konferansta Sovyetler Birliği ile Polonya arasındaki sınır Curzon Çizgisi olarak belirlendi

Avusturya ve başkenti Viyana, dört devlet arasında işgal bölgelerine ayrıldı

İtalya'nın demokratikleşme süreci göz önüne alınarak barış hükümlerinin yumuşak tutulması kararlaştırıldı

Tabi bu karar Sovyetleri tatmin etmedi

Onlar Akdeniz ve Kızıldeniz'de bulunan İtalyan sömürgelerinden pay istedi

Ancak diğerleri bu isteği ciddiye almadı

İspanya savaşa katılmamıştı ancak Mihver devletleri ile işbirliği yapmıştı ve bu cezalandırılmalıydı

Bunun İspanya’nın için Birleşmiş Milletler'e alınmaması kararlaştırıldı

Sovyet işgali altındaki Romanya, Macaristan ve Bulgaristan'ın hükümetlerini tanımalarını istemişti. Ancak diğer devletler, barış anlaşmaları yapılmadan bu durumun söz konusu olamayacağını belirttiler.

Savaş esnasında İngiltere ve Sovyetler Birliği tarafından işgal edilen İran'ın derhal boşaltılmasına karar verildi

Fiilen Sovyet kontrolü altına giren Tuna Nehri'nde gidiş-geliş serbestisinin sağlanması ve statünün yeniden tespitine karar verildi

Tabi konuşulan en önemli konu Almanya’ya uygulanacak yaptırım konusuydu

Konferansta paylaşılan Almanya'daki işgal alanlarında her ülke kendi sorumluluğundaki bölgede Nazi kurumlarını ortadan kaldıracak,

Savaş suçluları yargılanacak,

Yerlerine Almanya'nın barışçı kesimlerini temsil eden grupları yönetime getirecek

Nazi donanması yok edilecek,

Savaş sanayii üniteleri, barış amaçlı ve ekonominin gelişimine dayalı sanayii merkezlerine dönüştürülecekti

Almanya endüstrisinin yerinde bırakılmasıyla, Stalin Alman sanayiisinin Sovyetlere transferini talep ettiyse de bu ABD ve İngiltere tarafından reddedildi

Ayrıca Stalin istediği savaş tazminatını da diğer liderlere kabul ettiremedi.

Konferansta Stalin, 1936’da Türkiye ile Montrö Boğazlar Sözleşmesi'ni değiştirilmesini değiştirmeyi talep ettiyse de bu isteği de reddedildi.

Savaşı galip olarak bitirmenin verdiği heyecanla ellerindeki tüm kozları oynayarak bu konferanstan en karlı biçimde çıkmak için ellerinden geleni yaptılar.