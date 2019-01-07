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II. Dünya Savaşı’nın son büyük konferansı: Potsdam

17 Temmuz 1945 tarihinde II. Dünya Savaşı’nın son büyük konferansı olan Potsdam Konferansı toplandı. ABD, İngiltere ve Sovyetler Birliği bu konferansta savaştan yenik çıkan ülkeleri, özellikle de Nazi Almanyası’nı kendi aralarında en karlı biçimde paylaşmaya çalıştılar

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Mayıs 1945'te Nazi Almanyası’nın savaşta yenik düşerek teslim olmasının ardından 'Üç Büyükler' yani İngiltere, ABD ve Sovyetler Birliği liderleri Avrupa'yı kendi aralarında paylaşmak için toplandılar
 
Planlanan tarihten 3 gün sonra toplanabilen konferansa ABD'den Başkan Roosevelt'i vekaleten Harry Truman, İngiltere'den Başbakan Clement Attlee, Sovyetler Birliği'nden ise Josef Stalin katıldı
 
Bu konferansta Sovyetler Birliği ile Polonya arasındaki sınır Curzon Çizgisi olarak belirlendi
 
Avusturya ve başkenti Viyana, dört devlet arasında işgal bölgelerine ayrıldı
 
İtalya'nın demokratikleşme süreci göz önüne alınarak barış hükümlerinin yumuşak tutulması kararlaştırıldı
 
Tabi bu karar Sovyetleri tatmin etmedi
 
Onlar Akdeniz ve Kızıldeniz'de bulunan İtalyan sömürgelerinden pay istedi
 
Ancak diğerleri bu isteği ciddiye almadı
 
İspanya savaşa katılmamıştı ancak Mihver devletleri ile işbirliği yapmıştı ve bu cezalandırılmalıydı
 
Bunun İspanya’nın için Birleşmiş Milletler'e alınmaması kararlaştırıldı
 
Sovyet işgali altındaki Romanya, Macaristan ve Bulgaristan'ın hükümetlerini tanımalarını istemişti. Ancak diğer devletler, barış anlaşmaları yapılmadan bu durumun söz konusu olamayacağını belirttiler.
 
Savaş esnasında İngiltere ve Sovyetler Birliği tarafından işgal edilen İran'ın derhal boşaltılmasına karar verildi
 
Fiilen Sovyet kontrolü altına giren Tuna Nehri'nde gidiş-geliş serbestisinin sağlanması ve statünün yeniden tespitine karar verildi
 
Tabi konuşulan en önemli konu Almanya’ya uygulanacak yaptırım konusuydu
 
Konferansta paylaşılan Almanya'daki işgal alanlarında her ülke kendi sorumluluğundaki bölgede Nazi kurumlarını ortadan kaldıracak, 
 
Savaş suçluları yargılanacak, 
 
Yerlerine Almanya'nın barışçı kesimlerini temsil eden grupları yönetime getirecek
Nazi donanması yok edilecek, 
 
Savaş sanayii üniteleri, barış amaçlı ve ekonominin gelişimine dayalı sanayii merkezlerine dönüştürülecekti
 
Almanya endüstrisinin yerinde bırakılmasıyla, Stalin Alman sanayiisinin Sovyetlere transferini talep ettiyse de bu ABD ve İngiltere tarafından reddedildi
 
Ayrıca Stalin istediği savaş tazminatını da diğer liderlere kabul ettiremedi.
 
Konferansta Stalin, 1936’da Türkiye ile Montrö Boğazlar Sözleşmesi'ni değiştirilmesini değiştirmeyi talep ettiyse de bu isteği de reddedildi.
 
Savaşı galip olarak bitirmenin verdiği heyecanla ellerindeki tüm kozları oynayarak bu konferanstan en karlı biçimde çıkmak için ellerinden geleni yaptılar.

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