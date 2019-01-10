Küçük kıyamet: Büyük İstanbul depremi

İstanbullular gecenin geç saatlerinde büyük bir sarsıntıyla uyandı

Şehrin alçakta kalan mahallelerinde çok büyük hasarlar oldu, 109 cami ile 1070 ev yıkıldı

Kara ve deniz surlarıyla Topkapı Sarayı'nı çeviren duvarlar kısmen çöktü

Fatih ve Beyazıt Camii ile Ayasofya da bu depremden nasibini aldı

Dönemin padişahı II. Bayezid günlerce sarayın bahçesine yaptırdığı çadırda kaldı ve sonrasında Edirne’ye gitti

İstanbul’da hasar görmeyen hiçbir ev kalmadı

Deprem sonrasında ise bir tsunami meydana geldi

O zamanın kayıtlarına göre, 13 bin kişi can verdi ve sayısı bilinmeyen çok sayıda İstanbullu açılan yarıklara düşüp kayboldu

Sultan Bayezid’in emri üzerine, İstanbul'da yıkılan yerleri yeniden yapmak veya tamir etmek için yirmi evden bir kişi ve ev başına yirmi ikişer akçe toplandı

Anadolu ve Rumeli'den çok sayıda amele, mimar ve marangoz İstanbul’a getirildi

Bunlardan başka "Yaya"lardan 8.000, "Müsellem"lerden de 3.000 kişi kireç yakmakla görevlendirildi

29 Mart 1510'da başlayan imar faaliyetleri 65 günde sona erdi

Bu inşaat ve tamiratta, İstanbul surlarından başka Galata'daki mahzenler, Galata Kulesi, Kız Kulesi, Rumeli ve Anadolu hisarları ve fenerlikleri, Çekmece köprüleri ile Silivri kalesi gibi önemli yerler de vardı

Bu inşaat, bütünüyle Mimar Hayreddin'in nezareti altında yapıldı

İnşaatın tamamlanmasından sonra Sultan Bayezid’in emri üzerine üç gün ve gece, fakirlere yemek dağıtıldı

İstanbul’da büyük bir yıkıma ve birçok insanın ölümüne sebep olan bu depremin 8 şiddetinde olduğu tahmin edilir