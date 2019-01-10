Küçük kıyamet: Büyük İstanbul depremi
10 Eylül 1509 tarihinde İstanbul’da bazı kaynaklara göre 18 gün, bazılarına göre 45 gün süren ve ´Küçük Kıyamet´ olarak adlandırılan deprem meydana geldi
- star.com.tr
İstanbullular gecenin geç saatlerinde büyük bir sarsıntıyla uyandı
Şehrin alçakta kalan mahallelerinde çok büyük hasarlar oldu, 109 cami ile 1070 ev yıkıldı
Kara ve deniz surlarıyla Topkapı Sarayı'nı çeviren duvarlar kısmen çöktü
Fatih ve Beyazıt Camii ile Ayasofya da bu depremden nasibini aldı
Dönemin padişahı II. Bayezid günlerce sarayın bahçesine yaptırdığı çadırda kaldı ve sonrasında Edirne’ye gitti
İstanbul’da hasar görmeyen hiçbir ev kalmadı
Deprem sonrasında ise bir tsunami meydana geldi
O zamanın kayıtlarına göre, 13 bin kişi can verdi ve sayısı bilinmeyen çok sayıda İstanbullu açılan yarıklara düşüp kayboldu
Sultan Bayezid’in emri üzerine, İstanbul'da yıkılan yerleri yeniden yapmak veya tamir etmek için yirmi evden bir kişi ve ev başına yirmi ikişer akçe toplandı
Anadolu ve Rumeli'den çok sayıda amele, mimar ve marangoz İstanbul’a getirildi
Bunlardan başka "Yaya"lardan 8.000, "Müsellem"lerden de 3.000 kişi kireç yakmakla görevlendirildi
29 Mart 1510'da başlayan imar faaliyetleri 65 günde sona erdi
Bu inşaat ve tamiratta, İstanbul surlarından başka Galata'daki mahzenler, Galata Kulesi, Kız Kulesi, Rumeli ve Anadolu hisarları ve fenerlikleri, Çekmece köprüleri ile Silivri kalesi gibi önemli yerler de vardı
Bu inşaat, bütünüyle Mimar Hayreddin'in nezareti altında yapıldı
İnşaatın tamamlanmasından sonra Sultan Bayezid’in emri üzerine üç gün ve gece, fakirlere yemek dağıtıldı
İstanbul’da büyük bir yıkıma ve birçok insanın ölümüne sebep olan bu depremin 8 şiddetinde olduğu tahmin edilir
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