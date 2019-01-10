11°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,4969
  • 6,3514
  • 228.353
  • 91.156
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

TARİH

  1. Haberler
  2. Tarih

Küçük kıyamet: Büyük İstanbul depremi

10 Eylül 1509 tarihinde İstanbul’da bazı kaynaklara göre 18 gün, bazılarına göre 45 gün süren ve ´Küçük Kıyamet´ olarak adlandırılan deprem meydana geldi

Haberin
videosu
  • star.com.tr
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

İstanbullular gecenin geç saatlerinde büyük bir sarsıntıyla uyandı
 
Şehrin alçakta kalan mahallelerinde çok büyük hasarlar oldu, 109 cami ile 1070 ev yıkıldı
 
Kara ve deniz surlarıyla Topkapı Sarayı'nı çeviren duvarlar kısmen çöktü
 
Fatih ve Beyazıt Camii ile Ayasofya da bu depremden nasibini aldı
 
Dönemin padişahı II. Bayezid günlerce sarayın bahçesine yaptırdığı çadırda kaldı ve sonrasında Edirne’ye gitti
 
İstanbul’da hasar görmeyen hiçbir ev kalmadı
 
Deprem sonrasında ise bir tsunami meydana geldi
 
O zamanın kayıtlarına göre, 13 bin kişi can verdi ve sayısı bilinmeyen çok sayıda İstanbullu açılan yarıklara düşüp kayboldu
 
Sultan Bayezid’in emri üzerine, İstanbul'da yıkılan yerleri yeniden yapmak veya tamir etmek için yirmi evden bir kişi ve ev başına yirmi ikişer akçe toplandı
 
Anadolu ve Rumeli'den çok sayıda amele, mimar ve marangoz İstanbul’a getirildi
 
Bunlardan başka "Yaya"lardan 8.000, "Müsellem"lerden de 3.000 kişi kireç yakmakla görevlendirildi
 
29 Mart 1510'da başlayan imar faaliyetleri 65 günde sona erdi
 
Bu inşaat ve tamiratta, İstanbul surlarından başka Galata'daki mahzenler, Galata Kulesi, Kız Kulesi, Rumeli ve Anadolu hisarları ve fenerlikleri, Çekmece köprüleri ile Silivri kalesi gibi önemli yerler de vardı
 
Bu inşaat, bütünüyle Mimar Hayreddin'in nezareti altında yapıldı
 
İnşaatın tamamlanmasından sonra Sultan Bayezid’in emri üzerine üç gün ve gece, fakirlere yemek dağıtıldı
 
İstanbul’da büyük bir yıkıma ve birçok insanın ölümüne sebep olan bu depremin 8 şiddetinde olduğu tahmin edilir

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Bilim insanları duyurdu: Böylesi ikinci kez oldu

Bilim insanları duyurdu: Böylesi ikinci kez oldu

Hollanda’da İran Büyükelçiliği'ne saldırı

Hollanda’da İran Büyükelçiliği'ne saldırı

İran'dan ABD donanmasını kızdıracak itiraf geldi

İran'dan ABD donanmasını kızdıracak itiraf geldi

Binali Yıldırım'dan Özgür Özel'in iddiasına yanıt

Binali Yıldırım'dan Özgür Özel'in iddiasına yanıt

Canlı yayında açıkladı: Uluslararası çapta rezil olabiliriz

Canlı yayında açıkladı: Uluslararası çapta rezil olabiliriz

Jandarma komutanına uyuşturucudan gözaltı

Jandarma komutanına uyuşturucudan gözaltı

ABD yine vurdu: Hepsi imha edildi

ABD yine vurdu: Hepsi imha edildi

Trump'ın oğlundan tansiyonu yükseltecek hamle

Trump'ın oğlundan tansiyonu yükseltecek hamle
 

POPÜLER HABERLER

Palu ailesine baskın! Canlı yayında izlediler

Palu ailesine baskın! Canlı yayında izlediler

Sosyal medyada günün en çok paylaşılan fotoğrafları

Sosyal medyada günün en çok paylaşılan fotoğrafları

Ziraat Bankası ihtiyaç kredisi koşulları belli oldu 10 bin TL cebinizde kalacak

Ziraat Bankası ihtiyaç kredisi koşulları belli oldu 10 bin TL cebinizde kalacak

Galapagos'un Santiago Adası, Darwin'den beri ilk kez iguana gördü

Galapagos'un Santiago Adası, Darwin'den beri ilk kez iguana gördü

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA