11°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,4404
  • 6,2775
  • 226.221
  • 91.728
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

TARİH

  1. Haberler
  2. Tarih

Osmanlı'da bir ilk: Dersaadet Tahvilat Borsası

2 Aralık 1866 tarihinde Osmanlı Devleti´nin dış piyasalardan aldığı borçların devlet tahvili ve hisse senedi işlemlerinin yürütülmesi amacıyla Osmanlı´nın ilk borsası olan Dersaadet Tahvilat Borsası açıld

Haberin
videosu
  • star.com.tr
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Osmanlı devlet adamları özellikle II. Mahmut’tan itibaren yerli şirketleri geliştirmek için bir takım girişimlerde bulunsalar da bu çabalar uzun süreli olamadı
 
Nitekim 19. yüzyılın ortalarından itibaren yurt içinde kurulan şirketlerin birçoğu yabancıların elindeydi
 
Para işlevlerinin sürdürüldüğü en önemli mekan ise İstanbul’daki Galata semtiydi
 
Galata’da hemen hepsi Ermeni, Yahudi ve Rum olan bankerler, iç piyasadaki para arzını kontrol ederken dışarıdaki Paris, Londra ve Berlin gibi para metropolleriyle de iyi ilişkiler içindeydiler
 
Osmanlı Devleti’nin dış piyasalardan borç almasına sebep olan gelişme Kırım Savaşı’ndan itibaren başladı
 
Dış piyasalardan alınan kredilerin devlet tahvili ve hisse senedi işlemlerinin yürütülmesi zamanla borsanın kurulmasını zorunlu hale getirdi
 
Bu amaçlara istinaden Osmanlı’da ilk borsa, 1866’da “Dersaadet Tahvilat Borsası” adıyla kuruldu
 
Ancak çeşitli borsa oyunları ve yabancı şirketlerin olumsuz faaliyetleri sonucu borsa işlemlerinden istenilen verim sağlanamadı
 
1895 yılından itibaren çeşitli borsa hileleri ile itibarı sarsılan Dersaadet Tahvilât Borsası’nda 1904 yılından itibaren yeni düzenlemelere girişildi ve adı da “Esham ve Tahvilât Borsası” olarak değiştirildi
 
Aynı tarihte “Esham ve Tahvilât Nizamnamesi” ve borsa işlemlerinden alınacak vergi ve cezaları kapsayan “Esham ve Tahvilât Borsası Resmine Dair Nizamname” taslakları hazırlandı
 
Kanun, 1906’da yürürlüğe girdi

Kedi gözlü çocuk hayrete düşürdü... Gece bile görüyor

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

'Sanat felç olmuşsa ortak değerlerin yaşatılması zordur'

'Sanat felç olmuşsa ortak değerlerin yaşatılması zordur'

“İş birliğimiz Avrupa Baharı’nı tetikleyebilir”

“İş birliğimiz Avrupa Baharı’nı tetikleyebilir”

'Kaşıkçı cinayeti uluslararası bir soruşturmaya konu olmalıdır'

'Kaşıkçı cinayeti uluslararası bir soruşturmaya konu olmalıdır'

Çin, 2019'un ilk uzay faaliyetini bugün gerçekleştirecek

Çin, 2019'un ilk uzay faaliyetini bugün gerçekleştirecek

Karar alındı: 3 gün süresi var

Karar alındı: 3 gün süresi var

Yerli uydumuzda önemli gelişme: Başarıyla test edildi

Yerli uydumuzda önemli gelişme: Başarıyla test edildi

Batı'dan Rusya’ya siyasi gol: Güç savaşında yeni sayfa

Batı'dan Rusya’ya siyasi gol: Güç savaşında yeni sayfa

Bakan Albayrak 13 bankanın katıldığı kredi paketini açıkladı

Bakan Albayrak 13 bankanın katıldığı kredi paketini açıkladı
 

POPÜLER HABERLER

Mekke´yi hamam böcekleri ve çekirgeler bastı

Mekke´yi hamam böcekleri ve çekirgeler bastı

WhatsApp'ın aylardır sakladığı özelliği ortaya çıktı

WhatsApp'ın aylardır sakladığı özelliği ortaya çıktı

Eğitime kar engeli! İşte okulların tatil edildiği iller

Eğitime kar engeli! İşte okulların tatil edildiği iller

Ziraat Bankası ihtiyaç kredisi koşulları belli oldu 10 bin TL cebinizde kalacak

Ziraat Bankası ihtiyaç kredisi koşulları belli oldu 10 bin TL cebinizde kalacak

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA