10°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,4392
  • 6,2675
  • 226.368
  • 91.725
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

TARİH

  1. Haberler
  2. Tarih

Osmanlı'nın parlamenter hayata geçişi: I. Meşrutiyet

23 Aralık 1876 tarihinde Osmanlı Devleti´nin mutlakiyeti terk ederek parlamenter hayata geçişinin ilk adımı olan I. Meşrutiyet ilan edildi

Haberin
videosu
  • star.com.tr
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

İlk Türk parlamentosunun kuruluşunda, Genç Osmanlıların uzun süren mücadelesi etkili oldu
 
Namık Kemâl, Ziya Paşa, Ali Suavi gibi önde gelen aydınlar, Avrupa’da bulundukları süre içerisinde yayınladıkları yazılarıyla demokrasi ve hürriyet fikirlerini yaydılar
 
Yeni Anayasa taslağı, Mithat Paşa’nın Ziya Paşa ve Namık Kemâl’le birlikte hazırladığı Fransız ve Belçika anayasalarından esinlenerek, padişah tarafından teşkil edilen bir kurulda hazırlanmaya başlandı
 
Ancak, kurulun hazırladığı taslak padişah tarafından bazı değişikliklere uğradıktan sonra 23 Aralık 1876 tarihinde ilan edildi
 
Böylece Osmanlı Devleti'nde yeni bir dönem başlamış oldu
 
İlk parlamento 19 Mart 1877 tarihinde padişahın da katıldığı bir törenle açıldı
 
115 üyeden oluşan bu ilk meclis, 28 Haziran 1877 tarihine kadar çalışmalarını sürdürdü
 
İkinci dönem Meclis-i Mebusanı 1877-1878 Osmanlı Rus Savaşı’nın en şiddetli döneminde açıldı ve önemli ülke meseleleri ile uğraşmak zorunda kaldı
 
Neticede, Sultan II. Abdülhamit Kanun-ı Esasî’nin kendisine tanıdığı yetkiye dayanarak Meclisi süresiz tatil etti ve 13 Şubat 1878 tarihinde Anayasayı askıya aldı

Başkan Erdoğan net konuştu: Tüm FETÖ´cülere sesleniyorum, artık sonunuz geldi

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Hükümetten müjde: 3 milyar 104 milyon TL destek verilecek

Hükümetten müjde: 3 milyar 104 milyon TL destek verilecek

Binin üzerinde çiğköfte şubesi olan işadamı FETÖ'den yakalandı

Binin üzerinde çiğköfte şubesi olan işadamı FETÖ'den yakalandı

Çin’in uzay aracı, Ay'ın karanlık yüzünden yeni görüntü gönderdi

Çin’in uzay aracı, Ay'ın karanlık yüzünden yeni görüntü gönderdi

Trump’ın kara günü 7 Şubat

Trump’ın kara günü 7 Şubat

Bakan Akar sınırda: Önümüzde Münbiç, Fırat'ın doğusu var

Bakan Akar sınırda: Önümüzde Münbiç, Fırat'ın doğusu var

Çipras'tan şaşırtan 'Türkiye' çıkışı

Çipras'tan şaşırtan 'Türkiye' çıkışı

Hollanda FETÖ'cüye 'terörist' denilmesinde sakınca görmedi

Hollanda FETÖ'cüye 'terörist' denilmesinde sakınca görmedi

Ekipmanlarını çekmeye başladılar

Ekipmanlarını çekmeye başladılar
 

POPÜLER HABERLER

Mekke´yi hamam böcekleri ve çekirgeler bastı

Mekke´yi hamam böcekleri ve çekirgeler bastı

Sosyal medyada günün en çok paylaşılan fotoğrafları

Sosyal medyada günün en çok paylaşılan fotoğrafları

WhatsApp'ın aylardır sakladığı özelliği ortaya çıktı

WhatsApp'ın aylardır sakladığı özelliği ortaya çıktı

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA