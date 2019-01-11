Osmanlı'nın parlamenter hayata geçişi: I. Meşrutiyet

İlk Türk parlamentosunun kuruluşunda, Genç Osmanlıların uzun süren mücadelesi etkili oldu

Namık Kemâl, Ziya Paşa, Ali Suavi gibi önde gelen aydınlar, Avrupa’da bulundukları süre içerisinde yayınladıkları yazılarıyla demokrasi ve hürriyet fikirlerini yaydılar

Yeni Anayasa taslağı, Mithat Paşa’nın Ziya Paşa ve Namık Kemâl’le birlikte hazırladığı Fransız ve Belçika anayasalarından esinlenerek, padişah tarafından teşkil edilen bir kurulda hazırlanmaya başlandı

Ancak, kurulun hazırladığı taslak padişah tarafından bazı değişikliklere uğradıktan sonra 23 Aralık 1876 tarihinde ilan edildi

Böylece Osmanlı Devleti'nde yeni bir dönem başlamış oldu

İlk parlamento 19 Mart 1877 tarihinde padişahın da katıldığı bir törenle açıldı

115 üyeden oluşan bu ilk meclis, 28 Haziran 1877 tarihine kadar çalışmalarını sürdürdü

İkinci dönem Meclis-i Mebusanı 1877-1878 Osmanlı Rus Savaşı’nın en şiddetli döneminde açıldı ve önemli ülke meseleleri ile uğraşmak zorunda kaldı

Neticede, Sultan II. Abdülhamit Kanun-ı Esasî’nin kendisine tanıdığı yetkiye dayanarak Meclisi süresiz tatil etti ve 13 Şubat 1878 tarihinde Anayasayı askıya aldı