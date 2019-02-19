​Avustralya Başbakanı: Parlamentonun bilgisayar sitemine siber saldırı dış güçlerin işi

Avustralya Başbakanı Scott Morrison milletvekillerine hitaben yaptığı konuşmada, Ulusal Liberal Partisi, İşçi Partisi ve Emek Partisi’nin bilgisayar sistemlerinin siber saldırıdan etkilendiğinin farkında olduklarını ifade etti. Verilerin çalınıp çalınmadığına dair herhangi bir kanıtın olmadığını kaydeden Başbakan Morrison, güvenlik uzmanlarının kötü niyetli faaliyetlerden gelişmiş bir ülkenin sorumlu olduğuna inandığını ifade etti.

Morrison ayrıca, “Güvenlik birimlerimiz bu durumu fark etti ve yüzleşmeye kararlı davrandı. Sistemleri güvence altına almak ve kullanıcıları korumak için çalışılıyor” dedi.

Şarku’l Avsat'ın haberine göre Avustralya hükümeti tarafından 8 Şubat'ta yapılan bir açıklamada, olayın parlamentonun bilgi sisteminin doğasını açıklamadığını söyledi. Başbakan ve bakanlar dâhil olmak üzere birçok ağ kullanıcısı, şifreleri değiştirmek ve diğer acil önlemleri almak zorunda kaldılar.

Ülkenin siber güvenlik istihbarat kurumu Avustralya Haberleşme Direktörlüğü (ASD) tarafından yapılan açıklamada, saldırının amacını belirlemek için parlamento yetkilileriyle koordineli çalışıldığı bildirildi.

Avustralya basının çıkan haberlerde Çin’in olaylara karıştığı iddialarına ilişkin Çin Dışişleri Bakanlığı, bu spekülasyonların sorumsuzca olduğuna değindi. Çin ve Avustralya arasında teknoloji şirketlerine başvurma konusunda birçok anlaşmazlığa sahip iki ülke.