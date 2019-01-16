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13 adet beşinci nesil savaş uçağı için 2020'de sözleşme imzalanacak

Rusya Havacılık ve Uzay Kuvvetleri için 13 adet Su-57 avcı uçağı üretecek olan ikinci sözleşme, önümüzdeki yıl imzalanacak.

  • TM Dijital Haber Merkezi
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Rusya Havacılık ve Uzay Kuvvetleri için 13 adet Su-57 avcı uçağı üretecek olan ikinci sözleşmenin 2020’de imzalanacağı açıklandı. Yapılan açıklamada, “İlk sözleşme 2019-2020 yıllarında iki beşinci nesil uçağın teslimini öngörüyordu.” denildi.
 
Rusya merkezli TASS ajansının aktardığına göre, Rusya’nın hava araçları üretim endüstrisinden bir firma, konuyla ilgili olarak yaptığı açıklamada, "2018'de imzalanan sözleşmeye uygun olarak, ilk Su-57 jet bu yıl Havacılık Kuvvetlerine teslim edilecek, diğer uçak ise 2020'de teslim edilecek. 2020'de, bazıları ikinci aşama motorlarla donatılmış 13 adet Su-57 avcı uçağı üretmek ve teslim etmek için ikinci sözleşmeyi imzalamayı planlıyoruz." ifadelerine yer verdi.
 
Su-57, Rusya'nın uzun ve kısa mesafelerde her türlü hava hedefini yok etmek, hava savunma yeteneklerinin üstesinden gelmek ve düşman yer ve deniz hedeflerini vurmak için tasarlanmış olan beşinci nesil çok amaçlı savaş uçağıdır. Ayrıca uçağa geçtiğimiz günlerde radar dalgası emici özelliklere sahip yeni bir kompozit malzeme kaplandı.
 
Rostec Konvansiyonel Silahlanma, Mühimmat ve Özel Kimya Kümelenmesi Endüstri Direktörü Sergey Abramov, "Kaplanan bu malzeme sayesinde uçağın radarlara görünürlüğü azalacak, ayrıca uçuş sırasında pilotu ultraviyole, termal ve diğer olumsuz faktörlerin etkisinden koruyacak." açıklamasında bulunmuştu.
 
Su-57 ilk test uçuşunu geçtiğimiz yıl Suriye'de gerçekleştirmişti.

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