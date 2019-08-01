Dün, Rusya'nın Kazakistan'daki Baykonur Uzay Üssü'nden Soyuz-2.1a taşıyıcı roketi ile fırlatılan Progress MS-12 insansız uzay kargo aracı Uluslararası Uzay İstasyonu'na 3 saat gibi rekor bir sürede ulaştı.

Türkiye saati ile 15:35'te fırlatılan yakıt, su ve diğer yükleri teslim eden kargo aracı fırlatmadan yaklaşık 3 saat 24 dakika sonra (ultra kısa uçuş planı ile) Uzay İstasyonu'na ulaştı.

Progress MS-12 uzay aracı Uluslararası Uzay İstasyonu'na yaklaşık 2 bin 450 kilogram kargo malzemesi taşıdı. Bunlardan yaklaşık 800 kilogramı uzay aracı için yakıt, 50 kilogramı oksijen ve hava, 420 kilogram su ve yiyeceğin yanı sıra bin 184 kilogram deneysel malzemeleri (kuru yük) de istasyona ulaştırdı.

NASA’dan yapılan açıklamada, "İstasyondaki tüm sarf malzemeleri 2020 yılına kadar yeterli. MS-12 kargo aracının ulaştırdığı malzemelerle astronotlara Ocak 2020'ye kadar yetecek yiyecekler stoklandı.” denildi.

FIRLATMA ANININ GÖRÜNTÜLERİ: