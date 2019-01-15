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Türkiye'nin ilk planetaryumu 220 bin ziyaretçiye kapılarını açtı

2006 yılında Karadeniz'in ilk gözlemevi, 2008 yılında Türkiye'nin ilk planetaryumu olarak kurulan; Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Gözlemevi-Planetaryum, bugüne kadar yaklaşık 220 bin ziyaretçiye kapılarını açtı.

  • İHA
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"Astronomi Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezi" olmaya hazırlanan OMÜ Gözlemevi-Planetaryum, kurulduğu günden bugüne kadar 220 bin kişinin uzayı izlemesine imkan tanıdı. Uzayı, özel projektörlerle kubbe biçimli tavan ekranında ziyaretçilerinin ayaklarının altına seren planetaryum, Türkiye'nin bilimsel kültürüne katkı sağlıyor. 
  OMÜ Rektörü Prof. Dr. Sait Bilgiç'in desteği ve İstanbul Üniversitesi öğretim üyeleriyle işbirliği sonucunda planetaryum, uzayı her yönüyle anlatan 12 Türkçe ve 20 İngilizce gösteri filmine kavuştu. 
 
"Merkez, yeni bir 'kuzeyin yıldızı' oldu!
Yeni imkanlarla daha iyi hizmet sunacaklarını belirten OMÜ Gözlemevi-Planetaryum Sorumlusu Selami Kalkan, "Bu sayede anaokulu çocuklarından yetişkin bireylere kadar herkese programlı sunumlar gerçekleştiren planetaryumda, uzayla ilgili farklı konularda birçok bilgi aktarılabilecek. Samsun ve çevre illerden ziyaretçilerin büyük ilgi gösterdiği merkez, yeni bir 'kuzeyin yıldızı' oldu. OMÜ ailesini, yeni okul gruplarını, gençleri, yetişkinleri ağırlamaya devam eden planetaryumda randevular için 'http://planetaryum.omu.edu.tr' sayfası ziyaret edilebilir" dedi. 
 

Karneyle Ekmek Dağıtılmaya Başlanması – Tarihte bugün 14 Ocak 1942

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