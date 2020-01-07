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Bilim-Teknoloji

3 binden fazla F-35 için dev sözleşme

ABD merkezli savunma ve havacılık şirketi Lockheed Martin 3 binden Fazla F-35 savaş uçağına servis altyapısı hazırlamak için 1,9 milyar dolarlık bir sözleşme imzaladığını duyurdu.

TM Dijital Haber Merkezi07.01.2020  12:06 - Güncelleme: 07.01.2020  12:06

Beşinci nesil savaş uçağı F-35'in ana yüklenicisi olan ABD merkezli savunma ve havacılık şirketi Lockheed Martin yaptığı bir basın açıklamasında, ABD'nin F-35 Jet idare ofisine hâlihazırda teslim edilen 490 jete hizmet vermek ve altyapısını 3 bin uçağın devreye alınmasına hazırlamak için 1,9 milyar dolarlık bir sözleşme imzaladığını duyurdu.

Lockheed Martin'den yapılan açıklamada, "Yıllık sözleşme, şu anda filodaki uçaklar için kritik sürdürme faaliyetlerini -ve 3 binden fazla F-35 uçağının gelecekteki filosunu desteklemek için kurumsal kapasite oluşturuyor. Bu sözleşme aynı zamanda, üs ve depo bakımını, pilot destek uzmanlarının eğitimini, pilot ve bakımcı eğitimini ayrıca tüm dünyada mühendislik deşteğini sürdürmeyi içeriyor." denildi.

Firma, 2019'da 490'dan fazla uçağının teslim edildiğini, dünyanın dört bir yanındaki 21 üsten işletildiğini, 975'in üzerinde pilotun ve 8.585 bakımcının eğitildiğini söyledi.

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