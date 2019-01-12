30 adet nükleer insansız su altı aracı donanmaya katılıyor

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in geçtiğimiz yıl nesil süper silahlar arasında tanıttığı, kıtalararası menzilde uçak gemilerini ve kıyı altyapılarını imha etme kabiliyetine sahip nükleer yetenekli insansız su altı aracı sistemi Poseidon'un 30 adetinin Rus Donanması'nın hizmetine gireceği bildirildi.

Rus donanmasının iç savunma endüstrisinden yapılan açıklamada, "Rus stratejik nükleer yetenekli insansız su altı aracı Posiedon'un 30 adeti Rus Donanması'nın hizmetine girecek. Bunlardan ikisi Kuzey filosundaki denizalılara, diğer ikisi de Pasifik filosundaki denizalılara yerleştirilecek. Denizaltıların her biri en fazla sekiz Posiedon taşıyacak." denildi.

Devamında, "Şu anda Sevmash Tersanesi'nde inşa edilen özel amaçlı nükleer denizaltı Khabarovsk, Poseidon nükleer yetenekli su altı aracının taşıyıcılarından biri olacak. Ayrıca, özel amaçlı denizaltılar ve Rus Donanması'nda faaliyet gösteren nükleer motorlu su altı kruvazör Projesi 949A da taşıyıcı olarak kullanılabilecek." açıklamasında bulunuldu.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in 1 Mart'taki Federal Meclis konuşmasında tüm dünyaya duyurduğu yeni nesil Rus silahları arasında bulunan Poseidon, kıtalararası menzilde uçak gemilerini ve kıyı altyapılarını imha etme kabiliyetine sahip. Sistem ayrıca deniz seviyesinin çok altında yüksek hıza ulaşabilme ve güzergahının tespit edilememesi gibi özelliklere sahip.