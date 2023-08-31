48 Türk şirketinin katılımıyla tüketici elektroniği fuarı Berlin'de kapılarını açıyor

Sürdürebilirliğin ön plana çıktığı IFA 2023, 1-5 Eylül'de Almanya'nın Berlin şehrinde ziyaretçilerini ağırlayacak.

48 ülkeden 2 binden fazla firmanın yeni teknoloji ürünlerini sergileyeceği fuarı 180 binden fazla kişinin ziyaret etmesi bekleniyor.

Bu yılın öne çıkanları arasında Sürdürülebilirlik Köyü, Robotlar Evi, Oyun ve Espor Arenası ve çok sayıda girişime ev sahipliği yapan IFA Next yer alıyor.

Ayrıca fuarda Liderler Zirvesi'nde sağlık için giyilebilir elektronikten araç içi elektronik sistemlere kadar teknolojinin hemen hemen her alanında büyük önem taşıyan çiplerin üretimi ve yapay zeka konuşulacak. Zirvenin teknolojinin dönüştürücü potansiyeline, özellikle enerji dönüşümü ve döngüsel ekonominin daha geniş kabul görmesini nasıl teşvik edebileceğine ışık tutması bekleniyor.

Bu yıl fuar katılımcılara ev elektroniği ve beyaz eşya sektöründeki yenilikçi eğilimleri izleme, karşılaştırma, yeni ürün ve teknolojilerle tanışma fırsatı sağlarken, akıllı zekanın yoğun olduğu yenilikçi ürünleri kullanma imkanı da tanıyacak.

Dünyanın en büyük tüketici elektroniği fuarlarından IFA 2023'te, başta Çin ve Güney Kore olmak üzere Asyalı şirketlerin ağırlığı görülürken, fuarda Türk rüzgarı da esecek.



Türkiye'den Vestel, Beko, Arzum ve Kumtel gibi 48 şirket yeni ürünleriyle fuarda yerini alacak.

Türkiye'nin Berlin Büyükelçisi Ahmet Başar Şen de fuara katılan Türk şirketlerinin stantlarını fuarın ilk gününde ziyaret edecek.