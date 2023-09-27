AA'nýn 9'uncu kez global iletiþim ortaðý olduðu ve Ýzmir Çiðli Havaalaný'nda 5 gün sürecek dünyanýn en büyük uzay, havacýlýk ve teknoloji festivali TEKNOFEST, bugün kapýlarýný açtý.

T3 Vakfý Yönetim Kurulu Baþkaný Hýdýr, AA muhabirine, etkinliðin ilk gününde deðerlendirmede bulundu.

Cumhuriyetin 100'üncü yýlýnda 3 büyükþehirde TEKNOFEST yapmaya karar verdiklerini ve bunlarýn ilkini Ýstanbul'da gerçekleþtirdiklerini anýmsatan Hýdýr, ikinci TEKNOFEST'i ise 30 Aðustos-3 Eylül döneminde Ankara'da yaptýklarýný söyledi. Hýdýr, yýlýn son TEKNOFEST'inin de bugün Ýzmir'de kapýlarý açtýðýna iþaret ederek, festivali 121 paydaþla T3 Vakfý ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlýðý yürütücülüðünde gerçekleþtirdiklerini bildirdi. Hýdýr, ASELSAN, BAYKAR, ROKETSAN ve TUSAÞ gibi Türkiye'nin önde gelen savunma ve teknoloji firmalarý, üniversiteler, medya paydaþlarý ve bakanlýklarýn da açtýklarý stantlar ve verdiði desteklerle etkinlikte önemli rol oynadýklarýný vurguladý.



Baþkentte olduðu gibi Ýzmir'de de teknoloji giriþim yarýþmalarý düzenleneceði bilgisini veren Hýdýr, þöyle devam etti:



"TEKNOFEST'te daha önce teknoloji yarýþmalarýna katýlmýþ ekiplerimizin çalýþmalarýný ticari bir boyuta ulaþtýrmalarý, kendi giriþimlerini kurarak ülkemizin giriþim ekosistemine katký sunmalarý hedefiyle bu yarýþmalarý düzenliyoruz. Yarýþmalarýmýz Ankara'da 6 farklý kategorideydi, Ýzmir'de ise turizm, saðlýk, çevre ve enerji ile engelsiz yaþam teknolojileri olmak üzere 4 kategoride gerçekleþecek. Bu aslýnda gençlerin teknolojinin sivil alanlarýna sunduðu ticari ürünlerini sergileyeceði ve kurduklarý þirketleri anlatacaðý bir yarýþma konsepti."

T3 Vakfý önderliðinde Sanayi ve Teknoloji Bakanlýðý, Gençlik ve Spor Bakanlýðý, TÜBÝTAK ile 81 ilde 100 Deneyap Atölyesi hayata geçirme projeleri olduðuna iþaret eden Hýdýr, buradaki öðrenciler için de ilk kez Deneyap Fikir Maratonu ve Deneyap Makeathon Yarýþmalarý düzenlediklerini bildirdi.

CUMHURÝYETÝN 100. YILINDA 100 BÝN ÖÐRENCÝ HEDEFÝ

Hýdýr, 2018'den bu yana Azerbaycan'daki de dahil Ýzmir ile beraber toplam 9 TEKNOFEST gerçekleþtirdiklerini ve Ýstanbul'daki son etkinlikte 2,5 milyondan fazla ziyaretçiyle rekor kýrdýklarýný anlattý.

Festival hedeflerine iliþkin bilgi veren Hýdýr, þunlarý kaydetti:

"TEKNOFEST'te 2018'den bu yana toplam 10 milyon ziyaretçiye ulaþmayý hedefliyorduk. 6 yýllýk bir etkinlik için fiziksel anlamda 10 milyon insana dokunabilmek inþallah Ýzmir TEKNOFEST'te nasip olacak. Online ziyaretçi kayýtlarýmýz devam ediyor. Þu ana kadar 400 binden fazla kayýt aldýk. Özellikle okullarýn açýk olmasý dolayýsýyla öðrencilerin buraya okullarýyla birlikte ziyarete gelmelerini bekliyoruz. 'Milli Teknoloji Hamlesi'nin mimarý Özdemir Bayraktar amcamýz, çocuklarýn TEKNOFEST'te olmasýna çok önem verirdi. Onun vefatýnýn ardýndan hayata geçirdiðimiz bir gezi programýmýz var. Bu kapsamda festivali gerçekleþtirdiðimiz illerin çevre il, ilçe ve köylerinden öðrencilerimizi TEKNOFEST'e getiriyoruz. Cumhuriyetimizin 100'üncü yýlýnda 3 büyükþehirde düzenlediðimiz TEKNOFEST'lere toplamda 100 bin öðrencimizi getirmeyi hedeflemiþtik. Bu hedefimize de Ýzmir'de ulaþmayý planlýyoruz."