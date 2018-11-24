ABD donanması, dalmayan denizaltıya 1.5 milyar dolar harcadı
ABD Sayıştay (Government Accountability Office /GAO) hesaplarına göre tersanelerde yaşanan lojistik gecikmeler, ABD Deniz Kuvvetleri'nin, herhangi bir operasyonda yer almayan denizaltılara 1.5 milyar dolar harcamasına neden oldu.
Sayıştay raporu Los Angeles sınıfı taarruz denizaltısı USS Boise’in (SSN 764) durumunu örnek olarak ortaya koyuyor. 2013 yılında kapsamlı bir tamiri, bakım ve onarım için tersaneye alınması planlanıyordu. Ancak tersanede iş için kuru havuz, zaman ve personel yoktu. Sayıştay’ın 2016’da USS Boise’un operasyonel olmadığına dair raporuna kadar bu denizaltının durumu tersanede bağlı kaldığı üç yıl boyunca dikkat çekmedi.
GAO raporları, denizaltı işçilerinin, üç yıl sonra, bazı yetkililerin USS Boise'un operasyonlar için uygun olmadığını belirlediği 2016 yılına kadar dikkat çekmemişti.
Rapor, Donanmanın operasyonel yetenek sağlamayan destek saldırı denizaltılarına 1.5 milyar dolardan fazla harcadığını söylüyor.
(C4Defence)
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