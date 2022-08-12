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Bilim-Teknoloji

ABD, gaz türbinli motor teknolojilerine kontrolleri sıkılaştırdı

ABD Ticaret Bakanlığı, gelişmiş yarı iletkenlerin ve gaz türbinli motorların üretimini destekleyen teknolojilere yönelik yeni ihracat kontrolleri getirdi.

AA12 Ağustos 2022 Cuma 19:00 - Güncelleme:
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Bakanlıktan yapılan açıklamada, ABD'nin ulusal güvenliğiyle ilgili önemli 4 teknoloji için yeni ihracat kontrolleri uygulanacağı bildirildi.

Söz konusu teknolojilerin gelişmiş yarı iletkenlerin ve gaz türbinli motorların üretimini desteklediği belirtilen açıklamada, bunlar arasında galyum oksit ve elmasın da yer aldığı, bu malzemelerin kullanıldığı cihazların askeri potansiyeli önemli ölçüde artırdığı kaydedildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Sanayi ve Güvenlikten Sorumlu Ticaret Müsteşarı Alan Estevez, yarı iletkenler ve motorlar gibi teknolojilerin daha hızlı, daha verimli, daha uzun ve daha ağır koşullarda çalışmasına olanak tanıyan teknolojik gelişmelerin, hem ticari hem de askeri bağlamda oyun değiştirici olabileceğini belirtti.

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