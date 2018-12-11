ABD Hava Kuvvetleri Nükleer bomba kuyruk güdüm kiti üretimini onayladı
ABD Hava Kuvvetleri Nükleer Silahlar Merkezi, B61-12 nükleer serbest düşüşlü bombasının yeni Kuyruk Güdüm Kiti takımının üretiminin başlangıcını resmen onayladı.
Program ofisi, 27 aylık bir test programının 11 aydan kısa bir sürede tamamladığını açıkladı. Hızlandırılmış programın risk azaltma stratejileri içerirken, geliştirme maliyetlerinde 280 milyon doların üzerinde tasarruf sağladı.
Yeni kuyruk kiti takımını Boeing üretiliyor
Güncellenmekte olan versiyon GPS kılavuzuna sahip olacak ve ABD ve NATO üyeleri gibi müttefik ülkelerdeki çoğu standart savaş ve bombardıman uçağına monte edilebilecek.
(C4Defence)
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