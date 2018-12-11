Son Dakika Haberleri 11

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

BİLİM-TEKNOLOJİ

  1. Haberler
  2. Bilim-Teknoloji

ABD Hava Kuvvetleri Nükleer bomba kuyruk güdüm kiti üretimini onayladı

ABD Hava Kuvvetleri Nükleer Silahlar Merkezi, B61-12 nükleer serbest düşüşlü bombasının yeni Kuyruk Güdüm Kiti takımının üretiminin başlangıcını resmen onayladı.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Program ofisi, 27 aylık bir test programının 11 aydan kısa bir sürede tamamladığını açıkladı. Hızlandırılmış programın risk azaltma stratejileri içerirken, geliştirme maliyetlerinde 280 milyon doların üzerinde tasarruf sağladı.
 
 
Yeni kuyruk kiti takımını Boeing üretiliyor
 
Güncellenmekte olan versiyon GPS kılavuzuna sahip olacak ve ABD ve NATO üyeleri gibi müttefik ülkelerdeki çoğu standart savaş ve bombardıman uçağına monte edilebilecek.
 
(C4Defence)

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Polis merkezine şikâyete giden adama yılan saldırdı

Polis merkezine şikâyete giden adama yılan saldırdı

Spor tarihinin en ilginç cezaları!

Spor tarihinin en ilginç cezaları!

Emeklilerin Ocak'ta alacakları maaşlarla birlikte ek ödemeleri de artacak

Emeklilerin Ocak'ta alacakları maaşlarla birlikte ek ödemeleri de artacak

Çevik Kuvvet aksiyon filmlerini aratmadı!

Çevik Kuvvet aksiyon filmlerini aratmadı!

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA